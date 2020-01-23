Депутат парламентской фракции "Голос" Юлия Клименко считает, что нынешняя власть балансирует между интересами олигархов, что видно по законодательству.

Так она прокомментировала исчезновение поправок, которые могли бы затронуть интересы олигархов по ренте закона 1210 в интервью #Буквам.

При этом депутат подчеркнула, что стране нужна деолигархизация.

“Быстро ты это не сделаешь, потому что это приведет к революциям очередным, но постепенно этим надо заниматься. Демонополизация рынков, доступ малого и среднего бизнеса к этим рынкам, дать по рукам, чтобы они не лазили в государственный бюджет. Шаг за шагом это надо делать”, – считает Клименко.

Она отметила, что сейчас монобольшинство пытается балансировать между олигархами.

“Но пока этим никто не занимается с монобольшинства, в основном пытаются балансировать между олигархами. Ну где-то оно в законодательстве и вылазит”, – отметила Клименко.

По ее мнению, законопроекты, принимаемые парламентом, свидетельствуют о том, что олигархов и их интересы стараются не трогать.

“Вообще, ну вот если посмотреть на то, что принимают в Раде, мне кажется, что деятельность направлена ​​на то, чтобы не трогать олигархов”, – пояснила депутат.

Клименко считает, что вопрос олигархов “вынесли за скобки”.

“Просто олигархов вынесли за скобки. Понимаете, парламент в принципе для олигархов нужен только в бюджетном процессе, налоговом кодексе. И еще нескольких документах. Но есть у нас уровень исполнительной власти, который теперь тоже не трогает олигархов. Это государственные предприятия, где сидели олигархи, так они там и сидят. Это различные скидки на перевозку, на тарифы, многое, что регулируется на уровне Кабмина. Там оно как было, так оно дальше и продолжается”, – резюмировала Клименко.