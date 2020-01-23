Так она прокомментировала исчезновение поправок, которые могли бы затронуть интересы олигархов по ренте закона 1210 в интервью #Буквам.
При этом депутат подчеркнула, что стране нужна деолигархизация.
“Быстро ты это не сделаешь, потому что это приведет к революциям очередным, но постепенно этим надо заниматься. Демонополизация рынков, доступ малого и среднего бизнеса к этим рынкам, дать по рукам, чтобы они не лазили в государственный бюджет. Шаг за шагом это надо делать”, – считает Клименко.
Она отметила, что сейчас монобольшинство пытается балансировать между олигархами.
“Но пока этим никто не занимается с монобольшинства, в основном пытаются балансировать между олигархами. Ну где-то оно в законодательстве и вылазит”, – отметила Клименко.
По ее мнению, законопроекты, принимаемые парламентом, свидетельствуют о том, что олигархов и их интересы стараются не трогать.
“Вообще, ну вот если посмотреть на то, что принимают в Раде, мне кажется, что деятельность направлена на то, чтобы не трогать олигархов”, – пояснила депутат.
Клименко считает, что вопрос олигархов “вынесли за скобки”.
“Просто олигархов вынесли за скобки. Понимаете, парламент в принципе для олигархов нужен только в бюджетном процессе, налоговом кодексе. И еще нескольких документах. Но есть у нас уровень исполнительной власти, который теперь тоже не трогает олигархов. Это государственные предприятия, где сидели олигархи, так они там и сидят. Это различные скидки на перевозку, на тарифы, многое, что регулируется на уровне Кабмина. Там оно как было, так оно дальше и продолжается”, – резюмировала Клименко.
- Народный депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский был гостем на дне рождения бизнесмена Михаила Кипермана в компании олигарха Игоря Коломойского и других влиятельных лиц из группы “Приват”.