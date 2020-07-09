Полный перевод материала американского издания The New York Times предоставляют #Буквы.

“Последние моменты жизни Джорджа Флойда вертели бесконечную петлю, ужасая мир и вызывая всплеск уличных протестов, но недавно опубликованные свидетельства показывают еще более отчаянную сцену, чем было известно ранее.

Мистер Флойд произнес “Я не могу дышать” не несколько раз, как показали предыдущие видеозаписи, а больше 20 раз. Он плакал не только за свою мертвую мать, но и за своих детей. Перед последним вздохом мистер Флойд ахнул: “Они убьют меня. Они убьют меня”.

Когда мистер Флойд кричал о своей жизни, офицер ответил ему: “Перестань говорить, перестань кричать, для разговора требуется огромное количество кислорода”.

Страшные стенограммы видеозаписи нательной камеры полицейского Миннеаполиса, обнародованные в среду, были поданы в суд в рамках слушаний дела по поводу одного из полицейских, Томаса Лейна, 37 лет.



46-летний мистер Флойд умер после того, как другой офицер, 44-летний Дерек Шовен, нажимал коленом на его шею больше восьми минут, пока Флойд не перестал двигаться.

Мистер Шовен, который находился в отряде 19 лет, обвиняется в убийстве второй степени и может получить до 40 лет лишения свободы в случае осудительного приговора. Г-н Лейн и Дж. Александр Куэнг которые были офицерами-новичками, и Тоу Тао, 34 года, также могут быть приговорены к 40 годам тюремного заключения, если будут осуждены по обвинению в пособничестве и подстрекательстве к убийству Флойда. Все четверо офицеров были уволены.

Еще до того, как он оказался на земле, мистер Флойд сказал, что у него физическое расстройство, и сказал офицерам, которые пытались посадить его в полицейскую машину, что он страдает клаустрофобией и не может дышать.

Однажды, согласно одной записи, он сказал: “Мама, я люблю тебя. Скажи моим детям, что я люблю их. Я покойник.”

В другой момент г-н Шовен спросил, пребывает ли Флойд под действием каких-либо препаратов, Мистер Лейн заявил, что именно так и считает, а мистер Куенг сказал, что они нашли у Флойда трубку. В одном из отчетов о вскрытии в теле мистера Флойда были обнаружены следы незаконных наркотиков.

“Расслабьтесь”, – сказал мистер Тао мистеру Флойду.

“Я не могу дышать”, – сказал мистер Флойд.

“Вы в порядке”, – ответил мистер Куенг. “Вы говорите хорошо”

“Глубокий вдох”, добавил мистер Лейн.

Новые судебные иски включают 82 страницы стенограмм телекамеры, а также 60-страничную стенограмму допроса г-на Лейна со следователями.

В этом допросе, когда его спросили, чувствовал ли он в то время, что мистеру Флойду нужна неотложная медицинская помощь, мистер Лейн ответил: “Да, я чувствовал, что что-то происходит”.

Однако в конце допроса адвокат г-на Лейна Эрл Грей возразил, когда следователь спросил г-на Лейна, считает ли он, что он или г-н Шовен способствовал смерти г-на Флойда.

“Вы не должны отвечать”, – сказал мистер Грей. Мистер Лейн не ответил на вопрос.

Многое из того, что было известно о последних моментах г-на Флойда, было получено из видео свидетеля, видеозаписи наблюдения и заявлений о возможных причинах, обнародованных прокуратурой или предъявленных против полицейских обвинений. Но стенограммы телекамеры и интервью мистера Лейна со следователями дают более подробную информацию о диалоге мистера Флойда с офицерами и о том, как громко и настойчиво он умолял их, что ему требуется неотложная медицинская помощь.



Офицеров вызвали после того, как сотрудник близлежащего магазина сообщил, что мистер Флойд заплатил поддельной купюрой в 20 долларов. На фотографиях изображены две смятые купюры в 20 долларов, которые, по словам г-на Грея, были поддельными и, как он сказал, были найдены между центральной консолью и сиденьем пассажира в машине.

Свидетельства также указывают на то, что скорая помощь, вызванная в начале встречи, не сразу отреагировала и первоначально поехала не туда.

Согласно стенограммам, мистер Лейн вызвал скорую помощь после того, как у мистера Флойда началось кровотечение. Затем г-н Лейн перевел вызов скорой помощи с менее серьезного “Кодекса 2” до более серьезного “Кодекса 3” после того, как г-н Флойд неоднократно говорил, что не может дышать, и сотрудники полиции обсуждали, может ли он быть под действием наркотиков.

В стенограммах рассказывается о самых критических моментах удержания г-на Флойда офицерами.

После того, как г-н Флойд сказал, что офицеры собирались убить его, г-н Шовен сказал, согласно одной из стенограмм: “Тогда перестань говорить, перестань кричать, для разговора требуется чертовски много кислорода”.

Пока мистера Флойда удерживали на земле, на животе, прижав колено к его шее, мистер Лейн спросил, стоит ли поворачивать мистера Флойда на бок.

Мистер Шовен сказал: “Нет, он остается там, где мы его взяли”.

Затем мистер Лейн сказал, что он обеспокоен тем, что у мистера Флойда может быть критическое состояние.

“Что ж, поэтому мы ждем скорую помощь”, – ответил г-н Шовен, согласно одной из стенограмм.

“Думаю, он теряет сознание”, – сказал Лейн после этого.

В этот момент прохожий крикнул: “Сейчас он даже не дышит, брат, ты думаешь, это круто? Ты думаешь, это круто, правда? Другие прохожие неоднократно спрашивали, был ли у мистера Флойда пульс.

“Вы слышите пульс?” Мистер Лейн спросил. “Я не могу его найти”, – сказал мистер Куенг. “Что?” – спросил мистер Шовен. Мистер Куэнг снова попробовал и снова сказал, что не может найти пульс.

Прошло более двух минут, согласно отметкам времени на стенограмме с нательной камеры г-на Куэна. Тем не менее, г-н Шовен держал колено на шее г-на Флойда.

После того, как скорая помощь прибыла, мистер Лейн поехал с мистером Флойдом в больницу вместе с работниками скорой помощи и выполнил компрессию грудной клетки. Один рабочий сказал г-ну Лейну, что скорая помощь ждала ответа, потому что это называлось “травмой рта кода 2”.

При первом появлении г-на Лейна в суде месяц назад его адвокат г-н Грей стремился подчеркнуть статус г-на Шовена как старшего офицера, который помогал обучать новичков, и что роковая встреча с г-ном Флойдом произошла на четвертой день Лейна на службе.

“Они должны называть его “сэр”, – сказал г-н Грей в суде в отношении г-на Шовена, который служил офицером по полевой подготовке. “У него 20-летний опыт работы. Что должен делать мой клиент, кроме как следовать тому, что сказал офицер по обучению?” Он также заявил, что мистер Лейн считает, что мистер Флойд употреблял наркотики, наблюдая за его поведением.

После того, как г-н Шовен отказался повернуть г-на Флойда на другую сторону, г-н Грей написал в своих заявках: “Лейн слушал Шовена и думал, что это имеет смысл, потому что бывают случаи, когда человек, который потерял сознание на одну минуту, затем приходит в себя действительно агрессивным”.