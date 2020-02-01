Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани взял интервью у экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, в котором тот рассказал о своем увольнении, деле газовой компании Burisma, а также назвал Хантера Байдена "наркоманом и алкоголиком".

Видео интервью опубликовано на канале Джулиани в YouTube.

Интервью Шокина для Джулиани – это, по большей части, рассуждения и умозаключения самого адвоката относительно того, что ему рассказывал экс-генпрокурор Украины. Свои выводы он делал после каждого блока вопросов.

Дело Burisma

Шокин вернулся к личности экс-министра энергетики в правительстве Николая Азарова Николая Злочевского, связанного с газовой компанией Burisma. Он несколько раз повторил, что Злочевский, пользуясь служебным положением, выдал для своей компании от 7 до 9 разрешений на те или иные действия, чтобы было нарушением законодательства. Он ответил Джулиани, что территорию Украины Злочевский оставил в 2014 году, но, если оставался бы в стране – его бы арестовали.

Также он отметил, что в ГПУ по Burisma было несколько производств, что касаются ее деятельности и отмывания средств. Само же дело было “незаконно прекращено”.

О Хантере Байдене

Шокин указал, что назначение Хантера в Burisma состоялось после того, как его отец, Джо Байден, был назначен вице-президентом США при президенте Бараке Обамы. По его словам, Байден занимался всеми делами, связанными с Украиной.

Хантера назначили в Наблюдательный совет энергетической компании Burisma в апреле 2014 года. Шокин считает, что он не имел для этого необходимой квалификации.

“У него не было квалификации вообще никакой. Он же, если посмотреть его автобиографию, что он делал, то он просто наркоман, алкоголик и все такое прочее”, – заявил Шокин.

Джулиани уточнил, известно ли Шокину, что в свое время Хантера уволили из Военно-морского флота США, поскольку он не смог сдать необходимый тест.

“Та конечно!”, – ответил Шокин.

Отставка Шокина

Экс-генпрокурор связывает свою отставку с давлением вице-президента США Джо Байдена на тогдашнего президента Петра Порошенко. Шокин утверждает, что Порошенко не раз говорил ему следующее:

“Байден требует тебя уволить”.

Он в который раз повторил, что отказ уволить Шокина стоил бы Украине потери финансовой помощи от США.

Шокин пояснил, что согласился на такие условия со стороны Байдена, поскольку он человек “нормальный”, а в стране “идет война”.

“Мне не осталось другого выбора как уволиться, потому что я человек нормальный, понимаю, что деньги нужны. Идет война, нужны деньги, давай иди… Я не очень хотел увольняться. Я говорю: я не понимаю, почему я должен увольняться”, – вспомнил Шокин.

Он утверждает, что знал, что после него генпрокурором станет Юрий Луценко.

Во время интервью Джулиани также продемонстрировал справку о том, что Шокина якобы пытались отравить ртутью, связывая это с делом взяточничества Байдена и давлением на Порошенко.