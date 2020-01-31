Речь шла о поддержке Украины со стороны Вашингтона, инвестициях, официальном визите украинского лидера в США, крушении самолета МАУ в Иране.
#Буквы приводят основные тезисы, озвученные Зеленским и Помпео.
США – ключевой союзник
Владимир Зеленский назвал Соединенные Штаты “ключевым союзником в защите суверенитета и территориальной целостности Украины”.
Помпео, в свою очередь, подтвердил, что поддержка Вашингтона будет продолжаться.
“Украинцы должны знать: США понимают, что Украина – важная страна. Это не просто географическое сердце Европы, это фактически крепость между Восточной Европой и авторитаризмом… Как я уже сказал сегодня президенту Зеленскому, мы продолжаем поддерживать Украину и поддерживать сильные антикоррупционные усилия. Сейчас США работают над тем, чтобы Украина развивала верховенство права, инвестиционный климат, реформировала оборонный сектор и энергонезависимость. И мы будем продолжать это делать”, – подчеркнул госсекретарь США.
Об агрессии РФ и аннексии Крыма
Майк Помпео рассказал, что одной из тем переговоров были отношения Украины и России. Он подчеркнул, что США поддерживают суверенитет нашей страны, а также никогда не признают аннексию Крыма.
“США и президент Трамп защищают суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы продолжаем поддерживать Украину в стремлении присоединиться к НАТО и приблизиться к Евросоюзу… США никогда не признают попытки России аннексировать Крым”, – заверил он.
О спецпредставителе Госдепартамента США
Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на более активное участие США в процессе мирного урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе и возвращении Крыма. По мнению украинского лидера, это может произойти за счет назначения отдельного представителя Госдепа по этим вопросам.
“Сегодня я выразил надежду, что США будут более активно привлечены к процессам мирного урегулирования на Востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента”, – рассказал Зеленский.
О новых формах партнерства и помощи
Украинский президент заявил, что наша страна готова развивать новые формы сотрудничества с Вашингтоном в сфере безопасности.
“Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности. Это подтверждает первый в истории контракт на прямую закупку противотанковых ракетных комплексов Javelin. Речь шла и об усилении ВМС Украины благодаря катерам класса Island и укреплении противовоздушной обороны Украины, где мы готовы рассматривать опции покупки необходимых вооружений”, – заявил Зеленский.
Об импичменте Дональда Трампа
В ходе пресс-конференции Владимиру Зеленскому был задан вопрос, повлияла ли ситуация с импичментом Дональда Трампа на отношения между Украиной и США.
Он заверил, что нет, но при этом подчеркнул, что любая поддержка между странами должна “быть выгодной”.
“Мне, честно говоря, кажется, что наоборот: у нас очень хорошие отношения, между нашими странами… Любая поддержка должна быть, как и дружба между странами, выгодной. Сегодня мы говорим о многих контрактах в различных сферах, которые мы хотим заключить. Мне кажется, что в наших отношениях новый этап, мы много встречаемся. Я не уверен, что на эти теплые и важные отношения как-то повлияла ситуация с импичментом президента США“, – сообщил Зеленский.
Об официальном визите в США и “политических путешествиях”
Владимир Зеленский выразил мнение, что его возможный официальный визит в США должен состояться не просто ради встреч и разговоров, а принести конкретные результаты. Он также употребил словосочетание “политический путешественник”, намекнув, что не хочет таковым быть.
“Я получаю очень много призывов и предложений посетить ту или другую страну. Вы знаете, я об этом много раз общался с человеком, у которого больше политического и дипломатического опыта, это наш глава МИД. Я ему говорил: “А что мы будем там делать, зачем мы едем в ту или иную страну? А что мы там можем согласовать? А что мы можем привезти для нашей страны? О чем мы будем говорить, чтобы каждое слово было не просто словом политического путешественника, как это было очень много лет в нашей стране и как это происходит во многих странах?.. Прежде всего я думаю об Украине – при всем уважении к США. Если у нас есть важный предмет этого разговора, кроме стратегии и тактики, очень важные вещи, о чем мы можем договориться, подписать и взять, то я готов ехать завтра“, – подчеркнул Зеленский.
Об условиях для визита и деле Байдена
Один из журналистов задал вопрос Майку Помпео по поводу условий для визита Зеленского в США. В частности, он спросил, могло ли быть условием расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Госсекретарь США заверил, что ничего подобного не было, а для встречи лидеров США и Украины необходимо найти “соответствующее время”.
“Нет, не было никаких условий для приезда президента Зеленского в Вашингтон… Просто нам надо найти соответствующее время, соответствующие возможности для этой встречи. Мы хотим убедиться в том, что это состоится в то время, когда будет значительный прогресс показан. Между нашими странами есть много работы. Наши команды обсуждают все эти возможности… И мы уверенны, что такая встреча состоится”, – сообщил Помпео.
Крушение самолета МАУ
В ходе выступления Майк Помпео заявил, что его страна заинтересована помогать Украине в привлечении Ирана к ответственности за крушение самолета компании МАУ.
“Хочу выразить соболезнования в связи с гибелью украинцев в авиакатастрофе в Тегеране. Мы надеемся, что будем продолжать оказывать помощь Украине, и иранцы понесут ответственность за действия, приведшие к потере жизни украинцев”, – отметил он.
Инвестиции и локомотивы
Владимир Зеленский в ходе своего выступления затронул тему американских инвестиций в Украину.
Он, в частности, сообщил, что “Укрзализныця” ведет переговоры с США о закупке партии локомотивов.
“Я уверен, что 2020 год станет годом, в котором мы ощутимо увеличим инвестиционное и торговое сотрудничество между Украиной и США. Мы заинтересованы вместе с американской стороной усилить развитие железнодорожной отрасли Украины. Министерство инфраструктуры Украины и “Укрзализныця” уже ведут переговоры о закупке новой партии локомотивов американского производства“, – отметил Зеленский.
Среди других тезисов украинского лидера по поводу инвестиций можно выделить следующие:
• Украина рассчитывает на снятие торговых ограничений, которые ранее были введены США: в частности, пошлин на импорт стали в размере 25 %;
• крупный американский бизнес может поучаствовать в “развитии инфраструктуры Украины”, а также в проектах строительства мостов и дорог;
• американский бизнес может присоединиться к добыче природного газа и нефти в Украине (в частности, принять участие в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа).
- Ранее появилась информация, что государственный секретарь США Майк Помпео якобы нагрубил журналистке Луиз Келли, спросившей его об Украине во время интервью, темой которого был Иран. “Do you think Americans care about Ukraine? (Думаешь, что американцев волнует Украина?)”, – якобы спросил ее Помпео.
- Впоследствии государственный секретарь США обвинил журналистку радио NPR Луизу Келли во лжи.