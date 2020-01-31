В пятницу, 31 января, в Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Майка Помпео. По итогам переговоров они выступили на совместной пресс-конференции.

Речь шла о поддержке Украины со стороны Вашингтона, инвестициях, официальном визите украинского лидера в США, крушении самолета МАУ в Иране.

#Буквы приводят основные тезисы, озвученные Зеленским и Помпео.

США – ключевой союзник

Владимир Зеленский назвал Соединенные Штаты “ключевым союзником в защите суверенитета и территориальной целостности Украины”.

Помпео, в свою очередь, подтвердил, что поддержка Вашингтона будет продолжаться.

“Украинцы должны знать: США понимают, что Украина – важная страна. Это не просто географическое сердце Европы, это фактически крепость между Восточной Европой и авторитаризмом… Как я уже сказал сегодня президенту Зеленскому, мы продолжаем поддерживать Украину и поддерживать сильные антикоррупционные усилия. Сейчас США работают над тем, чтобы Украина развивала верховенство права, инвестиционный климат, реформировала оборонный сектор и энергонезависимость. И мы будем продолжать это делать”, – подчеркнул госсекретарь США.

Об агрессии РФ и аннексии Крыма

Майк Помпео рассказал, что одной из тем переговоров были отношения Украины и России. Он подчеркнул, что США поддерживают суверенитет нашей страны, а также никогда не признают аннексию Крыма.

“США и президент Трамп защищают суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы продолжаем поддерживать Украину в стремлении присоединиться к НАТО и приблизиться к Евросоюзу… США никогда не признают попытки России аннексировать Крым”, – заверил он.

О спецпредставителе Госдепартамента США

Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на более активное участие США в процессе мирного урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе и возвращении Крыма. По мнению украинского лидера, это может произойти за счет назначения отдельного представителя Госдепа по этим вопросам.

“Сегодня я выразил надежду, что США будут более активно привлечены к процессам мирного урегулирования на Востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента”, – рассказал Зеленский.

О новых формах партнерства и помощи

Украинский президент заявил, что наша страна готова развивать новые формы сотрудничества с Вашингтоном в сфере безопасности.

“Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности. Это подтверждает первый в истории контракт на прямую закупку противотанковых ракетных комплексов Javelin. Речь шла и об усилении ВМС Украины благодаря катерам класса Island и укреплении противовоздушной обороны Украины, где мы готовы рассматривать опции покупки необходимых вооружений”, – заявил Зеленский.

Об импичменте Дональда Трампа

В ходе пресс-конференции Владимиру Зеленскому был задан вопрос, повлияла ли ситуация с импичментом Дональда Трампа на отношения между Украиной и США.

Он заверил, что нет, но при этом подчеркнул, что любая поддержка между странами должна “быть выгодной”.

“Мне, честно говоря, кажется, что наоборот: у нас очень хорошие отношения, между нашими странами… Любая поддержка должна быть, как и дружба между странами, выгодной. Сегодня мы говорим о многих контрактах в различных сферах, которые мы хотим заключить. Мне кажется, что в наших отношениях новый этап, мы много встречаемся. Я не уверен, что на эти теплые и важные отношения как-то повлияла ситуация с импичментом президента США“, – сообщил Зеленский.

Об официальном визите в США и “политических путешествиях”

Владимир Зеленский выразил мнение, что его возможный официальный визит в США должен состояться не просто ради встреч и разговоров, а принести конкретные результаты. Он также употребил словосочетание “политический путешественник”, намекнув, что не хочет таковым быть.

“Я получаю очень много призывов и предложений посетить ту или другую страну. Вы знаете, я об этом много раз общался с человеком, у которого больше политического и дипломатического опыта, это наш глава МИД. Я ему говорил: “А что мы будем там делать, зачем мы едем в ту или иную страну? А что мы там можем согласовать? А что мы можем привезти для нашей страны? О чем мы будем говорить, чтобы каждое слово было не просто словом политического путешественника, как это было очень много лет в нашей стране и как это происходит во многих странах?.. Прежде всего я думаю об Украине – при всем уважении к США. Если у нас есть важный предмет этого разговора, кроме стратегии и тактики, очень важные вещи, о чем мы можем договориться, подписать и взять, то я готов ехать завтра“, – подчеркнул Зеленский.

Об условиях для визита и деле Байдена

Один из журналистов задал вопрос Майку Помпео по поводу условий для визита Зеленского в США. В частности, он спросил, могло ли быть условием расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Госсекретарь США заверил, что ничего подобного не было, а для встречи лидеров США и Украины необходимо найти “соответствующее время”.

“Нет, не было никаких условий для приезда президента Зеленского в Вашингтон… Просто нам надо найти соответствующее время, соответствующие возможности для этой встречи. Мы хотим убедиться в том, что это состоится в то время, когда будет значительный прогресс показан. Между нашими странами есть много работы. Наши команды обсуждают все эти возможности… И мы уверенны, что такая встреча состоится”, – сообщил Помпео.

Крушение самолета МАУ

В ходе выступления Майк Помпео заявил, что его страна заинтересована помогать Украине в привлечении Ирана к ответственности за крушение самолета компании МАУ.

“Хочу выразить соболезнования в связи с гибелью украинцев в авиакатастрофе в Тегеране. Мы надеемся, что будем продолжать оказывать помощь Украине, и иранцы понесут ответственность за действия, приведшие к потере жизни украинцев”, – отметил он.

Инвестиции и локомотивы

Владимир Зеленский в ходе своего выступления затронул тему американских инвестиций в Украину.

Он, в частности, сообщил, что “Укрзализныця” ведет переговоры с США о закупке партии локомотивов.

“Я уверен, что 2020 год станет годом, в котором мы ощутимо увеличим инвестиционное и торговое сотрудничество между Украиной и США. Мы заинтересованы вместе с американской стороной усилить развитие железнодорожной отрасли Украины. Министерство инфраструктуры Украины и “Укрзализныця” уже ведут переговоры о закупке новой партии локомотивов американского производства“, – отметил Зеленский.

Среди других тезисов украинского лидера по поводу инвестиций можно выделить следующие:

• Украина рассчитывает на снятие торговых ограничений, которые ранее были введены США: в частности, пошлин на импорт стали в размере 25 %;

• крупный американский бизнес может поучаствовать в “развитии инфраструктуры Украины”, а также в проектах строительства мостов и дорог;

• американский бизнес может присоединиться к добыче природного газа и нефти в Украине (в частности, принять участие в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа).