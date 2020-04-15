Ролик опубликован на официально Youtube-канале Netflix.
Восьмисерийная лента рассказывает об американском джазовом пианисте Эллиоте Удо, владельце убыточного клуба “Эдди” в Париже. Бизнес главного героя на грани банкротства, отношения с девушкой — солисткой группы — не складываются, и музыкант становится усталым от жизни затворником. Вернуться к жизни джазисту помогает внезапно объявившаяся пятнадцатилетняя дочка.
Над созданием сериала работали сценарист сериала “Молокососы” Джек Торн и постановщик сериала “Клиент всегда мертв” Алан Пол. Музыку для “Эдди” писал шестикратный лауреат “Грэмми” Глен Баллард.
Премьера картины запланирована на 8 мая.
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