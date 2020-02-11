Научное подразделение BBC Studios объявило о работе над сериалом о 17-летней активистке Грете Тунберг.

Об этом сообщает Vanity Fair.

Сериал будет отчасти биографическим, отчасти научным — в нем будет показаны не только мотивационные речи активистки и ее жизнь, но и свидетельства ученых о том, какую угрозу несет изменение климата и что можно предпринять, чтобы его ограничить.

В сериале покажут путешествия Тунберг по миру и ее встречи с ведущими учеными, влиятельными бизнесменами и политическими лидерами, в ходе которых она меняет их взгляд на климатические проблемы.

Информации о дате выпуска и количество серий пока нет.

По словам исполнительного продюсера BBC Studios Роба Лидделла, сериал будет своевременным, так как изменение климата является “возможно, самой важной проблемой нашего времени”.

Ранее телесеть Hulu объявила о планах снять о Тунберг документальный фильм “Грета”.