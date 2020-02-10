Об этом сообщается в пресс-релизе, который есть в распоряжении #Букв.
“Весной 2020 года выйдет книга о бизнес-принципах Дмитрия Дубилета, одного из самых медийных политиков, сооснователя интернет-банка monobank, в прошлом IT-директора “ПриватБанка”, а сейчас – министра Кабинета Министров. Книга называется “Бізнес на здоровому глузді. 50 ідей, як домогтися свого””, – сказано в сообщении.
Сообщается, что книга будет выпущена издательством BookChef, а ее автором является журналист Тимур Ворона.
При этом в сообщении говорится, что Дмитрий Дубилет является “одним из самых медийных и эффективных предпринимателей страны.
Сама книга будет состоять из 10 разделов, которые основаны на личном опыте Дубилета.
“В книге рассказывается о практических вещах и о том, что вдохновляет: о разработке бизнес-идей, создании команды, маркетинге, продажах”, – сказано в сообщении.
Напомним, что недавно министра Кабинета министров обвиняли в некомпетентности.
- Согласно пробной (тестовой) переписи населения, организованной Дмитрием Дубилетом, по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживали 37,289 млн людей. В Киеве по состоянию на 1 декабря проживали 3,7 млн человек.
- Впоследствии появилась информация, что проведенная Дубилетом перепись якобы могла быть сделана простым умножением на 0,888 данных Государственной службы статистики. Сам министр опроверг утверждения о фальсификации пробной переписи украинцев, назвав их фейком. Дубилет также рассказал о методах, которые использовались при подсчете численности населения.