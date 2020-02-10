Весной 2020 года будет презентована книга о бизнес-принципах министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета.

Об этом сообщается в пресс-релизе, который есть в распоряжении #Букв.

“Весной 2020 года выйдет книга о бизнес-принципах Дмитрия Дубилета, одного из самых медийных политиков, сооснователя интернет-банка monobank, в прошлом IT-директора “ПриватБанка”, а сейчас – министра Кабинета Министров. Книга называется “Бізнес на здоровому глузді. 50 ідей, як домогтися свого””, – сказано в сообщении.

Сообщается, что книга будет выпущена издательством BookChef, а ее автором является журналист Тимур Ворона.

При этом в сообщении говорится, что Дмитрий Дубилет является “одним из самых медийных и эффективных предпринимателей страны.

Сама книга будет состоять из 10 разделов, которые основаны на личном опыте Дубилета.

“В книге рассказывается о практических вещах и о том, что вдохновляет: о разработке бизнес-идей, создании команды, маркетинге, продажах”, – сказано в сообщении.

Напомним, что недавно министра Кабинета министров обвиняли в некомпетентности.