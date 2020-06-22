По результатам социологического опроса больше 30% украинцев жалеют о распаде СССР, а 50% - не жалеют.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.

“Половина украинский (50%) не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий (33,5%) жалеет. 35% респондентов считают, что пребывание Украины в СССР принесло ей больше пользы; о большем вреде говорят 28% респондентов. При этом, 25,5% респондентов выбрали вариант “трудно сказать наверняка, чего было больше”, – сказано в сообщении.

По информации социологов, в сравнении с маем 2013 года, количество тех людей, которые видят больше пользы в советском периоде, уменьшилось с 48 до 35 процентов. При этом процент людей, которые считают, что в советскую эпоху было больше вреда, увеличилось с 18 до 28 процентов.

Уточняется, что социологическое исследование проводилось с 24 до 31 мая 2020 года. В ходе опроса было проведено 2000 интервью. Погрешность составляет не более 2,2%.