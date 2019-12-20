Об этом заявил во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде замминистра иностранных дел Василий Боднар, сообщает корреспондент #Букв.
“О железнодорожном сообщении пока что речь не идет. Мы говорим только об открытии дополнительных пунктов пропуска для гуманитарных нужд. Это поручение получила Трехсторонняя контактная группа, она над этим работает”, – подчеркнул он.
Замглавы МИД уточнил, что открытие новых пунктов пропуска нужно согласовывать, чтобы “не было срыва с той стороны”.
“С нашей стороны готовность есть”, – добавил Боднар.
- Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допускал возможность восстановления железнодорожного сообщения с оккупированным Донбассом, “чтобы люди могли более комфортно переезжать”.
- В “Укрзализныци” объявили о намерении построить новую железнодорожную ветку на Донбассе.