О возобновлении железнодорожного пассажирского сообщения с временно оккупированными территориями Донбасса в данный момент речь не идет.

Об этом заявил во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде замминистра иностранных дел Василий Боднар, сообщает корреспондент #Букв.

“О железнодорожном сообщении пока что речь не идет. Мы говорим только об открытии дополнительных пунктов пропуска для гуманитарных нужд. Это поручение получила Трехсторонняя контактная группа, она над этим работает”, – подчеркнул он.

Замглавы МИД уточнил, что открытие новых пунктов пропуска нужно согласовывать, чтобы “не было срыва с той стороны”.

“С нашей стороны готовность есть”, – добавил Боднар.