Об этом сообщает Reuters.
В то же время, Дубай, туристический и деловой центр региона и один из семи эмиратов, входящих в состав ОАЭ, уже снял собственный визовый запрет еще в июле.
Остальные 6 регионов ОАЭ (Абу-Даби, Аджман, Рас-аль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа) решили открыть для иностранцев после ослабления карантина в государстве Персидского залива, а также в рамках усилий по восстановлению экономики.
На данный момент в ОАЭ зарегистрировано более 800 тысяч случаев коронавируса, более 6800 человек умерли.
- В Дубае пассажирам проводят анализ крови на COVID-19 перед посадкой в самолет.