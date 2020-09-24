С четверга, 24 сентября, Объединенные Арабские Эмираты возобновили выдачу виз иностранцам во все семь своих регионов. Из-за эпидемии коронавируса их не выдавали шесть месяцев.

Об этом сообщает Reuters.

В то же время, Дубай, туристический и деловой центр региона и один из семи эмиратов, входящих в состав ОАЭ, уже снял собственный визовый запрет еще в июле.

Остальные 6 регионов ОАЭ (Абу-Даби, Аджман, Рас-аль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа) решили открыть для иностранцев после ослабления карантина в государстве Персидского залива, а также в рамках усилий по восстановлению экономики.

На данный момент в ОАЭ зарегистрировано более 800 тысяч случаев коронавируса, более 6800 человек умерли.