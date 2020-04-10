Об этом сообщил сегодня на онлайн-брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах готовится самолет, который привезет в Украину 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом”, – отметил он.

По словам министра, в груз войдут комбинезоны для защиты врачей, медицинские халаты, перчатки, маски, бахилы и санитайзеры.

“Мы чрезвычайно благодарны ОАЭ за предоставление этой поддержки Украине. Много людей тут в Киеве работали над тем, чтобы эта помощь состоялась, прежде всего, в Офисе президента, здесь, в Министерстве иностранных дел”, – добавил Кулеба.

⚡️Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Dmytro Kuleba. Про залучення з-за кордону ліків та засобів індивідуального захисту для боротьби з COVID-19, підсумків роботи програми «Захист» за тиждень, протидію спробам РФ послабити санкції на тлі пандемії. Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 9 квітня 2020 р.