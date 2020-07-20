Об этом сообщает издание Forbes.

Запуск аппарата состоялся 19 июля в 17:58 по восточному времени (00:58 по Киеву). Космический корабль “Аль-Амаль” (“Надежда”) отправили в космос на японской ракете Mitsubishi Heavy Industries H-2A с космического центра Tanegashima у южного побережья материковой Японии.

Примерно через час после запуска космический корабль отделился от верхней ступени ракеты и начал свое одиночное путешествие на Марс. Он должен прибыть на орбиту Марса в феврале 2021 года.

У “Аль-Амаль” есть три приборы для выполнения различных научных задач. Аппарат будет изучать водород и кислород в атмосфере Марса и поможет выяснить, как Марс потерял свою атмосферу за последние несколько миллиардов лет.

Возможно, “Аль-Амаль” будет работать как марсианский метеорологический спутник, предоставляя информацию о бурях и ледяных облаках на Марсе, отслеживая погоду в разное время дня и отслеживая сезонные изменения.

Научная миссия космического аппарата начнется в мае 2021 года, после проверки его приборов. “Аль-Амаль” будет делать снимки поверхности Красной планеты.

Предварительно, миссия продлится два земных года, что эквивалентно одному марсианскому году.