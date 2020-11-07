Covid-19 Украина

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ОАСК просят отменить результаты «опроса Зеленского»

В Окружной административный суд Киева поступил иск, в котором требуют признать противоправным и отменить результаты опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским и проведенного во время местных выборов 25 октября.

Суббота, 7 ноября 2020, 09:35

Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

“В Окружной административный суд города Киева поступил иск к президенту Украины Владимиру Зеленского и политической партии “Слуга народа”. Истец просит суд признать противоправным и отменить результаты проведенного опроса, инициированного Владимиром Зеленским, которое состоялось 25 октября 2020 во время местных выборов”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что по мнению истца, результаты опроса могут исказить мнение украинцев касательно важных вопросов, среди которых и национальная безопасность Украины.

На данный момент судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

Как сообщалось ранее, “всеукраинский опрос”, который по инициативе Владимира Зеленского происходил на избирательных участках во время местных выборов 25 октября, должен был проводиться по всей стране и его стоимость была оценена в 103 млн гривен. Его должны были провести на средства партии “Слуга народа”.

Однако опросом были охвачены, по оценке ОПОРА, около 55% участков. По обновленному прогнозу гражданской сети, его стоимость должна быть в три раза меньше.

Теги: Владимир Зеленский, опитування Зеленського, ОАСК, опитування, суд

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