Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску политической партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что истец просит суд признать противоправными действия работников НАПК при составлении заключения о результатах анализа отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера и признать неправомерными отдельные его пункты.

Среди других требований иска – отменить приказ НАПК о приостановлении государственного финансирования уставной деятельности партии за четвертый квартал 2020 года.

Суд решил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела.

При этом ОАСК отказался сразу обеспечить иск, остановив действие приказа до решения дела по существу, из-за того, что партия не предоставила соответствующих доказательств.