ОАСК отменил переименование Московского проспекта в честь Бандеры: Киев готовит апелляцию

Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил решение Киевского городского совета от 2016 года о переименовании Московского проспекта в честь Степана Бандеры и еще ряда улиц, проспекта, переулков в столице. Городская власть готовит апелляционную жалобу.

Об этом говорится в решении суда от 28 января 2021, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

В частности, ОАСК отменил переименование:

улицы Баумана на улицу Януша Корчака;

улицы Кутузова на улицу Генерала Алмазова;

улице Суворова в улицу Михаила Омельяновича-Павленко;

переулка Кутузова в переулок Евгения Гуцало;

проспекта Московского на проспект Степана Бандеры.

Иск подал общественный союз “Общественный контроль и порядок”, обосновывая его тем, что решение КГГА принято с нарушением сроков, установленных законом Украины “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики”, а также имеются сомнения относительно правомерности процедуры подсчета голосов при проведении голосования.

Кроме того, названия улиц Кутузова, Суворова, переулка Кутузова, проспекта Московского, по мнению истца, не подпадают под основания переименования по основаниям, изложенным в законе “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики”, поскольку указанные фамилии отсутствуют в списке лиц, созданном Украинским институтом национальной памяти, которые подпадают под действие положений указанного закона.

“Признать незаконным и отменить решение Киевского городского совета от 07.07.2016 года №559/559 “О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве”, – говорится в решении суда.

Также суд взыскал в пользу общественного союза “Общественный контроль и порядок” 689 гривен судебного сбора.

В КГГА сообщили, что городские власти готовят апелляционную жалобу. По словам заместителя главы КГГА Марины Хонды, решение суда принято через четыре года после подачи иска и является абсолютно необоснованным.