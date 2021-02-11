ОАСК отменил переименование Московского проспекта в честь Бандеры: Киев готовит апелляцию

Covid-19 Украина

обновлено 11.02.2021 в 14:02

Всего:

1258094 (+5039)

Болеют:

135092 (+5039)

Выздоровели:

1098944 (+6568)

Умерло:

24058 (+124)

15:00 Названа потенциальная причина, из-за которой республиканцы не поддержат импичмент Трампа в Сенате
14:28 Twitter верифицировал страницы российского «МВД» по Крыму и Севастополю
14:26 Более половины украинцев против ввоза российской COVID-вакцины: опрос
13:52 «Энергоатом» завершил неполный 2020 год с убытком в 5,3 млрд грн
13:46 20 тысяч беременных уже получили вакцину от COVID-19 и у них нет осложнений — ученый
12:44 В США водитель пожаловался в 911 на тигра, отдыхавшего у дороги. Полицейские забрали «животное» в участок
12:42 Оля Полякова снова попала в скандал, назвав Тину Кароль «плакальщицей»
12:29 Сегодня в Киевсовете будут голосовать за проект мемориала «Бабий Яр» с последующей передачей земли
12:00 Экс-ректор за $3 тыс. помогал студентам-медикам сдавать экзамен: за год схема принесла $2 млн
11:57 ЕС обвиняет Великобританию в невыполнении соглашений Brexit
11:50 Завершение миссии МВФ без результата не соответствует действительности, – министр Марченко
11:44 На польско-украинской границе задержали сотню заробитчан с поддельными документами
11:25 В Киевской области разоблачили ячейку ИГИЛ
11:04 Умер издатель мужского журнала Hustler, медиамагнат Ларри Флинт
10:44 В Днепре чрезвычайники спасли большую собаку, провалившуюся под лед, – фото
Партнерский материал
10:22 Ukrainian Fashion Week No Season 2021
09:45 Педро Паскаль и Белла Рэмси сыграют главные роли в сериале HBO The Last of Us
09:29 Facebook сократит количество политического контента для пользователей из ряда стран
08:10 11 февраля 2021: какой сегодня праздник, традиции, приметы, именины
07:42 Принудительная продажа TikTok компании Oracle приостановлена
07:26 11 февраля в Украине прогнозируются метели и порывы ветра, а в Крыму до +15°C
01:30 «Кто этот человек?»: В «Друзьях» заметили очередной киноляп
00:46 Тюрьма «Изоляция»: к преступлениям могут быть причастны более 70 боевиков
00:11 В здании в центре Киева, которое штурмовал «Нацкорпус», обнаружили оружие и гранаты

10 февраля

23:50 В Украине заробитчанам продавали фальшивые паспорта ЕС
23:26 В Аделаиде коала спровоцировала ДТП с участием шести автомобилей
23:19 Польша может перепродать Украине 1,2 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca
22:50 Хакеры атаковали портал КГГА
22:21 Порошенко об ответственности за сотрудничество с РФ: Медведчук – коллаборационист
21:45 Мишель Обама анонсировала запуск детского кулинарного шоу на Netflix
20:48 Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 10 февраля

ОАСК отменил переименование Московского проспекта в честь Бандеры: Киев готовит апелляцию

Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил решение Киевского городского совета от 2016 года о переименовании Московского проспекта в честь Степана Бандеры и еще ряда улиц, проспекта, переулков в столице. Городская власть готовит апелляционную жалобу.

Четверг, 11 февраля 2021, 14:01

Об этом говорится в решении суда от 28 января 2021, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

В частности, ОАСК отменил переименование:

  • улицы Баумана на улицу Януша Корчака;
  • улицы Кутузова на улицу Генерала Алмазова;
  • улице Суворова в улицу Михаила Омельяновича-Павленко;
  • переулка Кутузова в переулок Евгения Гуцало;
  • проспекта Московского на проспект Степана Бандеры.

Иск подал общественный союз “Общественный контроль и порядок”, обосновывая его тем, что решение КГГА принято с нарушением сроков, установленных законом Украины “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики”, а также имеются сомнения относительно правомерности процедуры подсчета голосов при проведении голосования.

Кроме того, названия улиц Кутузова, Суворова, переулка Кутузова, проспекта Московского, по мнению истца, не подпадают под основания переименования по основаниям, изложенным в законе “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики”, поскольку указанные фамилии отсутствуют в списке лиц, созданном Украинским институтом национальной памяти, которые подпадают под действие положений указанного закона.

“Признать незаконным и отменить решение Киевского городского совета от 07.07.2016 года №559/559 “О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве”, – говорится в решении суда.

Также суд взыскал в пользу общественного союза “Общественный контроль и порядок” 689 гривен судебного сбора.

В КГГА сообщили, что городские власти готовят апелляционную жалобу. По словам заместителя главы КГГА Марины Хонды, решение суда принято через четыре года после подачи иска и является абсолютно необоснованным.

  • Депутаты Киевского городского совета переименовали проспект Космонавта Комарова в честь архиепископа Любомира Гузара.
Теги: проспект, вулиця, ОАСК, переименование, проспект Бандеры

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook