Окружной административный суд Киева открыл производство по иску с требованием признания частично незаконным решения Киевсовета об обязательном исполнении гимна Украины в школах столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В понедельник, 28 сентября, решил открыть производство по иску к Киевскому городскому совету о признании частично противоправным решения об обязательном исполнении гимна Украины в школах столицы.

Неназванный истец просит отменить пункты, которые касаются исполнения гимна перед уроками каждый учебный день.

“В частности, истец просит отменить п.1.2. Указанного решения, которым рекомендовано исполнения Государственного Гимна Украины в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности в начале каждого дня с участием учеников и учителей”, — уточнили в ОАСК.

Подготовительное заседание по делу назначено на 6 ноября 2020 года.