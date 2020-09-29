Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В понедельник, 28 сентября, решил открыть производство по иску к Киевскому городскому совету о признании частично противоправным решения об обязательном исполнении гимна Украины в школах столицы.

Неназванный истец просит отменить пункты, которые касаются исполнения гимна перед уроками каждый учебный день.

“В частности, истец просит отменить п.1.2. Указанного решения, которым рекомендовано исполнения Государственного Гимна Украины в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности в начале каждого дня с участием учеников и учителей”, — уточнили в ОАСК.

Подготовительное заседание по делу назначено на 6 ноября 2020 года.

  • Напомним, 30 июля Киевский городской совет поддержал проект решения об исполнении гимна Украины в столичных школах.
  • 31 июля в Киевском городском совете объяснили, что рекомендовали столичным школам начинать день с гимна Украины, но не обязывали этого делать.