Covid-19 Украина

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ОАСК открыл производство о запрете «Партии Шария» после иска Минюста

Министерство юстиции Украины подало иск в Окружной административный суд Киева по поводу запретита деятельности "Партии Шария". ОАСК открыл производство.

Четверг, 11 марта 2021, 10:33

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

“Истец просит суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме Минюста от 4 марта 2021 о противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность “Партии Шария”, – говорится в сообщении.

Суд будет рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон. Судебное заседание назначено на 6 апреля 2021 года.

Напомним, ранее Служба безопасности объявила Анатолию Шарию о подозрении по двум статьям: ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Шария вызывали на допросы на 22 и 25 февраля, однако он не явился. В СБУ расценили неявки Шария на допрос как укрывательство от следствия.

  • Глава правления ГО “ОПОРА” Ольга Айвазовская объясняла, что то, что Служба безопасности Украины вручила подозрение блогеру Анатолию Шарию, не может быть причиной для прекращения деятельности “Партии Шария”.
  • Житель Днепра по имени Виктор Шарий утверждает, что именно на его имя зарегистрирована “Партия Шария” и теперь он хочет отозвать свое разрешение на регистрацию.
  • 25 февраля СБУ объявила Анатолия Шария в государственный розыск после того, как он не явился для участия в допросе в качестве подозреваемого.
  • 2 марта стало известно, что блогера Анатолия Шария, подозреваемого в государственной измене, внесли в базу розыска Министерства внутренних дел Украины.
Теги: Анатолий Шарий, ОАСК, партія Шарія, иск

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