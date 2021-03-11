ОАСК открыл производство о запрете «Партии Шария» после иска Минюста

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

“Истец просит суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме Минюста от 4 марта 2021 о противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность “Партии Шария”, – говорится в сообщении.

Суд будет рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон. Судебное заседание назначено на 6 апреля 2021 года.