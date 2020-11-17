Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.
“Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Виктора Шария к Министерству юстиции Украины. Напомним, истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста относительно непринятия решения об обращении в суд с иском о запрете деятельности политической партии “Партия Шария” , – говорится в сообщении.
Среди других требований иска – обязать ответчика обратиться в суд с иском о запрете указанной партии.
Истец отметил, что он не является членом партии, не работает в ней и не входит в состав руководящих органов партии и считает, что использование его фамилии в названии партии не должно происходить без его согласия.
Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.
- Ранее пятый президент Украины, лидер партии “ЕС” Петр Порошенко выиграл апелляцию по делу против Анатолия Шария, лидера “Партии Шария”.