Бывший президент США Барак Обама по традиции назвал лучшие, по его мнению, книги, фильмы и сериалы 2019 года.

Список опубликован в Instagram экс-президента США.

“Конечно, в списке есть “Американская фабрика”, фильм нашей компании Higher Ground, который недавно попал в шорт-лист “Оскара”, — отметил экс-президент США.

Напомним,Обама и его супруга Мишель основали Higher Ground весной 2018 года. Компания производит для стрим-сервиса Netflix документальные и игровые фильмы и неигровые сериалы.

В этом году в перечне Обамы оказались 18 картин, среди которых три – документальные, и три сериала. А именно:

“Американская фабрика”

“Изумительная благодать”

“Аполлон-11”

“Пепел — самый чистый белый”

“Атлантика”

“Перелетные птицы”

“Образование”

“Диана”

“Прощание”

“Ford против Ferrari”

“Ирландец”

“Просто помиловать”

“Последний черный в Сан-Франциско”

“Маленькие женщины”

“Брачная история”

“Паразиты”

“Сувенир”

“Транзит”.

Среди сериалов Обама отметил второй сезон “Дряни”, “Невероятное” и “Хранители”.

Обама выложил также список книг, которые сделали его 2019 год “немного ярче”. Помимо художественных произведений, а также трудов по экономике и истории, Обама отдельно выделил книги “для спортивных фанатов”.

“Список этого года включает в себя все: от изучения классовой динамики и отношений, до вдохновенной перезагрузки классического графического романа, портала в одно из самых особенных мест в истории – концерта Ареты Франклин”, – отметил Обама.

Лучшие книги 2019 года по версии Обамы:

Эпоха капитализма наблюдения” Шошани Зубофф “Анархия: неуклонный рост стран Вест-Индии” Уильяма Делраймпла “Разъяренные часы: убийство, мошенничество и последняя попытка” Кейси Цеп “Девушка, женщина, другое” Бернардины Эваристо “Сердцебиение Вундед-Ни: родная Америка от 1890 года до настоящего” Дэвида Треера “Как ничего не делать: сопротивление экономике” Дженни Оделл “Архив потерянных детей” Валерии Луиселли “Лот: истории” Брайана Вашингтона “Нормальные люди” Салли Руни “Сын начальника сирот” Адама Джонсона “Желтый дом” Сары Брум “Не говорите ничего: подлинная история убийства и памяти в Северной Ирландии” Патрика Кифа “Одиночка” Альберта Вудфокса “Школа Топека” Бена Лернера “Трюковое зеркало: размышления о самовлюбленности” Джиа Толентино “Упражнение доверия” Сьюзан Чхве “Мы живем в воде: рассказ” Джесса Уолтера.