Список опубликован в Instagram экс-президента США.

“Конечно, в списке есть “Американская фабрика”, фильм нашей компании Higher Ground, который недавно попал в шорт-лист “Оскара”, — отметил экс-президент США.

Напомним,Обама и его супруга Мишель основали Higher Ground весной 2018 года. Компания производит для стрим-сервиса Netflix документальные и игровые фильмы и неигровые сериалы.

В этом году в перечне Обамы оказались 18 картин, среди которых три – документальные, и три сериала. А именно:

  • “Американская фабрика”
  • “Изумительная благодать”
  • “Аполлон-11”
  • “Пепел — самый чистый белый”
  • “Атлантика”
  • “Перелетные птицы”
  • “Образование”
  • “Диана”
  • “Прощание”
  • “Ford против Ferrari”
  • “Ирландец”
  • “Просто помиловать”
  • “Последний черный в Сан-Франциско”
  • “Маленькие женщины”
  • “Брачная история”
  • “Паразиты”
  • “Сувенир”
  • “Транзит”.

Среди сериалов Обама отметил второй сезон “Дряни”, “Невероятное” и “Хранители”.

Обама выложил также список книг, которые сделали его 2019 год “немного ярче”. Помимо художественных произведений, а также трудов по экономике и истории, Обама отдельно выделил книги “для спортивных фанатов”.

“Список этого года включает в себя все: от изучения классовой динамики и отношений, до вдохновенной перезагрузки классического графического романа, портала в одно из самых особенных мест в истории – концерта Ареты Франклин”, – отметил Обама.

Лучшие книги 2019 года по версии Обамы: 

  1. Эпоха капитализма наблюдения” Шошани Зубофф
  2. “Анархия: неуклонный рост стран Вест-Индии” Уильяма Делраймпла
  3. “Разъяренные часы: убийство, мошенничество и последняя попытка” Кейси Цеп
  4. “Девушка, женщина, другое” Бернардины Эваристо
  5. “Сердцебиение Вундед-Ни: родная Америка от 1890 года до настоящего” Дэвида Треера
  6. “Как ничего не делать: сопротивление экономике” Дженни Оделл
  7. “Архив потерянных детей” Валерии Луиселли
  8. “Лот: истории” Брайана Вашингтона
  9. “Нормальные люди” Салли Руни
  10. “Сын начальника сирот” Адама Джонсона
  11. “Желтый дом” Сары Брум
  12. “Не говорите ничего: подлинная история убийства и памяти в Северной Ирландии” Патрика Кифа
  13. “Одиночка” Альберта Вудфокса
  14. “Школа Топека” Бена Лернера
  15. “Трюковое зеркало: размышления о самовлюбленности” Джиа Толентино
  16. “Упражнение доверия” Сьюзан Чхве
  17. “Мы живем в воде: рассказ” Джесса Уолтера.