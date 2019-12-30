Список опубликован в Instagram экс-президента США.
“Конечно, в списке есть “Американская фабрика”, фильм нашей компании Higher Ground, который недавно попал в шорт-лист “Оскара”, — отметил экс-президент США.
Напомним,Обама и его супруга Мишель основали Higher Ground весной 2018 года. Компания производит для стрим-сервиса Netflix документальные и игровые фильмы и неигровые сериалы.
В этом году в перечне Обамы оказались 18 картин, среди которых три – документальные, и три сериала. А именно:
- “Американская фабрика”
- “Изумительная благодать”
- “Аполлон-11”
- “Пепел — самый чистый белый”
- “Атлантика”
- “Перелетные птицы”
- “Образование”
- “Диана”
- “Прощание”
- “Ford против Ferrari”
- “Ирландец”
- “Просто помиловать”
- “Последний черный в Сан-Франциско”
- “Маленькие женщины”
- “Брачная история”
- “Паразиты”
- “Сувенир”
- “Транзит”.
Среди сериалов Обама отметил второй сезон “Дряни”, “Невероятное” и “Хранители”.
Обама выложил также список книг, которые сделали его 2019 год “немного ярче”. Помимо художественных произведений, а также трудов по экономике и истории, Обама отдельно выделил книги “для спортивных фанатов”.
“Список этого года включает в себя все: от изучения классовой динамики и отношений, до вдохновенной перезагрузки классического графического романа, портала в одно из самых особенных мест в истории – концерта Ареты Франклин”, – отметил Обама.
Лучшие книги 2019 года по версии Обамы:
- Эпоха капитализма наблюдения” Шошани Зубофф
- “Анархия: неуклонный рост стран Вест-Индии” Уильяма Делраймпла
- “Разъяренные часы: убийство, мошенничество и последняя попытка” Кейси Цеп
- “Девушка, женщина, другое” Бернардины Эваристо
- “Сердцебиение Вундед-Ни: родная Америка от 1890 года до настоящего” Дэвида Треера
- “Как ничего не делать: сопротивление экономике” Дженни Оделл
- “Архив потерянных детей” Валерии Луиселли
- “Лот: истории” Брайана Вашингтона
- “Нормальные люди” Салли Руни
- “Сын начальника сирот” Адама Джонсона
- “Желтый дом” Сары Брум
- “Не говорите ничего: подлинная история убийства и памяти в Северной Ирландии” Патрика Кифа
- “Одиночка” Альберта Вудфокса
- “Школа Топека” Бена Лернера
- “Трюковое зеркало: размышления о самовлюбленности” Джиа Толентино
- “Упражнение доверия” Сьюзан Чхве
- “Мы живем в воде: рассказ” Джесса Уолтера.
- Британская писательница, наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере, возглавила рейтинг самых оплачиваемых писателей в 2019 году по версии Forbes.