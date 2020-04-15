Об этом он сказал в видеообращении.

Обама заявил, что именно Байден имеет все качества, которые нужны для главы Белого дома.

“Я очень горжусь тем, что заявляю о поддержке Джо Байдена в президенты США”, – заявил Обама.

Также он отметил, что решение назначить Байдена вице-президентом в свое время было одним из лучших.

Также в поддержку Байдена выступил его бывший соперник, сенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс.