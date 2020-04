Об этом он сказал в видеообращении.

Обама заявил, что именно Байден имеет все качества, которые нужны для главы Белого дома.

“Я очень горжусь тем, что заявляю о поддержке Джо Байдена в президенты США”, – заявил Обама.

Также он отметил, что решение назначить Байдена вице-президентом в свое время было одним из лучших.

I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let’s go: https://t.co/maHVGRozkX

— Barack Obama (@BarackObama) April 14, 2020