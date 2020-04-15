Об этом он сказал в видеообращении.
Обама заявил, что именно Байден имеет все качества, которые нужны для главы Белого дома.
“Я очень горжусь тем, что заявляю о поддержке Джо Байдена в президенты США”, – заявил Обама.
Также он отметил, что решение назначить Байдена вице-президентом в свое время было одним из лучших.
I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let’s go: https://t.co/maHVGRozkX
— Barack Obama (@BarackObama) April 14, 2020
Также в поддержку Байдена выступил его бывший соперник, сенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс.
- Как сообщалось ранее, 8 апреля сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки в США после серии поражений на праймериз.
- После бывший вице-президент США, кандидат в президенты от Демпартии Джо Байден заявил, что надеется на поддержку со стороны сторонников Берни Сандерса.
- 13 апреля стало кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена публично обвинили в сексуальном насилии.