OneWeb, глобальная коммуникационная компания, задачей которой является покрытие Земли Интернетом, обратились за помощью в суд США по банкротству. Компания намерена использовать эти процедуры для продажи своего бизнеса с целью максимизации стоимости компании.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

На сегодняшний день компания успешно запустила 74 спутника, начала разработку ряда пользовательских терминалов для различных клиентских рынков, завершила или разрабатывала половину из своих 44 наземных станций. Успешно продемонстрировала работу своей системы с широкополосной скоростью свыше 400 Мбит/с и задержкой 32 мс.

Кроме того, коммерческая команда OneWeb уже давно столкнулась со значительным глобальным спросом на высокоскоростные услуги связи OneWeb с низкой задержкой со стороны правительств и лидеров автомобильной, морской, корпоративной и авиационной промышленности.

Эта потребность в соединении, обеспечиваемая спутниковыми группами, расположенными на низкой околоземной орбите, подчеркивает огромную потребность в высококачественном соединении, особенно для сельских местностей по всему миру.

С начала года OneWeb вела активные переговоры об инвестициях, которые позволят полностью финансировать компанию посредством ее развертывания и коммерческого запуска. Хотя компания была близка к получению финансирования, процесс не продвигался из-за финансового воздействия и нестабильности рынка, связанных с распространением COVID-19.

Сегодня Компания подала ряд ходатайств в Суд по делам о банкротстве в США, запрашивая разрешение на поддержку своих текущих операций в ходе процесса, описанного в главе 11.

Кроме того, OneWeb активно ведет переговоры о финансировании, которое, если оно будет получено и одобрено Судом по делам о банкротстве, позволит финансировать процесс продажи в соответствии с разделом 363 Кодекса о банкротстве США.