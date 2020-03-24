Мэр Киева Виталий Кличко пошутил фразой "Обещаю не убивать Эрику" о своем участии в программе "Свобода слова" на ICTV.

Такими словам Кличко подписал свой пост в Telegram-канале.

Так Кличко намекнул на конфуз, который произошел с президентом Владимиром Зеленским во время его обращения на этом телеканале.

“Включаюсь на “Свободу слова” на ICTV. Обещаю не убивать Ерику”, — написал Кличко.

Ранее с Владимиром Зеленским произошел конфуз – во время его телеобращения канал ICTV запустил не те субтитры.

В то время, как Глава государства обещал всех украинцев вернуть домой, в титрах написали “Это я убила Эрику. Она забрала у меня любимого человека. Простите меня, если сможете. Белла Осмаловская. Почему напечатано? Почему не от руки? Кристиан, принеси лестницу ! Ворсинки от веревки направлены вверх. Итак тело, подтягивали уже после смерти. Убийство. Шедевры Артура Городецкого давно и заслуженно уважают во многих уголках земного шара. Пытливый ум художника пытается заглянуть в суть вещей”.

Позже телеканал ICTV принес извинения за ошибку. На телеканале призывали зрителей и журналистов “обратить внимание не на эту досадную ошибку, а на содержание обращения”.