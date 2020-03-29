Граждан Украины, эвакуированных сегодня из Вьетнама, не поместили на принудительную обсервацию, как это анонсировал глава МВД Арсен Аваков.

Об этом сообщают #Буквы.

Как известно, с 28 марта Украина закрыла границы в связи с распространением COVID-19. Теперь попасть в страну можно только пешком и на собственном автотранспорте. Кроме того, для всех граждан, которые прибыли в Украину после 28 марта предусмотрена обязательная принудительная обсервация.

По словам источника издания в Кабмине, для этого должны быть подготовлены гостиницы и санатории.

“Должны всех кто после пятницы прилетает должны сидеть по гостиницам и санатории. План был такой”, — сообщил источник, добавив, что контроль за выполнением плана должен обеспечивать правительственный штаб по борьбе с COVID-19.

О том, что пассажиров рейса ждет принудительная обсервация, сообщал и министр внутренних дел Арсен Аваков.

“Все те люди, кто приходит, мы их всех будем забирать. И в следующие дни будут, в том числе, и специальные авиарейсы, где мы заберем людей из Въетнама, из Бангкока, из дальних странствий. Но будет другой режим. Самолет прилетит, все эти люди пройдут проверку, и обсервацию принудительную. И только потом – тест, и потом они идут на свободу. То есть, мы немного ужесточили режим даже для своих граждан”, — отметил он.

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На видео с 13 минуты

В воскресенье, 29 марта, в аэропорт “Борисполь” прилетело несколько авиарейсов с эвакуированными гражданами Украины — из Вьетнама, Тайланда и Израиля.

Накануне вылета рейса в посольстве Украины во Вьетнаме также сообщили, что всем пассажирам, прибывшим этим авиарейсом, будет необходимо провести 14 дней в обсервации в одном из отелей под Киевом. Стоимость такой обсервации — 169 и 219 евро.

Однако позднее посольство Украины удалило пост с указанием названий гостиниц, в которые должны быть помещены эвакуированные граждане.

Вместо этого было опубликовано сообщение о том, что посольство не владеет информацией об условиях обсервации.

Журналист Виталий Глагола опубликовал в Telegram видео, переданное ему очевидцем, на котором видно, как эвакуированные из Вьетнама граждане силой прорываются из аэропорта, чтобы избежать обсервации, и бегут в разные стороны с чемоданами.

На место выезжали полиция и Нацгвардия, но задержать пассажиров это не помогло. Автор видео также сообщил журналисту, что пассажиров следующего рейса, прибывшего из Таиланда, также просто выпустили из здания аэропорта, не направив их на принудительную обсервацию.

Очевидцы сообщают в Facebook, что отказ граждан от обсервации была мотивирован тем, что ее необходимо оплатить самостоятельно. В результате все пассажиры рейса были отправлены на 14-дневную самоизоляцию по добровольному согласию.