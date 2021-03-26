45-й президент США Дональд Трамп считает, что его сторонники, которые устроили "штурм Капитолия" 6 января, представляли "нулевую угрозу", так как просто "обнимали и целовали полицейских и охранников" и не были агрессивными.

Об этом он заявил в комментарии американскому телеканалу Fox News.

Журналисты противопоставили слова Трампа фактам о том, что в результате “штурма Капитолия” было много раненных и пятеро погибших.

“Это возмутительная попытка Трампа переписать историю восстания, которое он разжигал, неоднократно и ложно заявляя, что выборы 2020 года были украдены у него. Нет никаких доказательств мошенничества, но Трамп и многие из его консервативных союзников в СМИ и на Капитолийском холме, несмотря на это, продолжали распространять “большую ложь”, – отметили в материале CNN.

В комментарии журналистам Трамп сказал так:

“Это была нулевая угроза (имеются в виду сторонники Трампа у Капитолия 6 января, – ред.), с самого начала, это была нулевая угроза. Послушайте, они вошли (в Капитолий), они не должны были этого делать. Некоторые из них вошли, и они обнимали и целовали полицейских и охранников, вы знаете, у них были прекрасные отношения. Они многим людям помахали рукой, а затем они вошли и вышли”, – сказал Трамп.

Несмотря на такие слова Трампа, в полиции давно предоставили фото и видео доказательства того, что сторонники Трампа в тот день действовали агрессивно.

Как известно, толпа сторонников Трампа, штурмовавших Капитолий, намеревалась помешать Конгрессу подтвердить победу президента Джо Байдена на выборах 2020 года.

Тогда многие участники беспорядков вступили в столкновения с полицией Капитолия, используя различное оружие. В результате беспорядков пять человек погибли, в том числе офицер полиции Капитолия Брайан Сикник, более 100 других полицейских получили ранения.

Утверждение Трампа о том, что некоторые из его сторонников “обнимали и целовали” полицию, может быть отсылкой к видео, на котором полиция впускает протестующих в здание, а один из полицейских Капитолия делает селфи с кем-то, кто был среди активистов.