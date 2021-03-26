Об этом он заявил в комментарии американскому телеканалу Fox News.
Журналисты противопоставили слова Трампа фактам о том, что в результате “штурма Капитолия” было много раненных и пятеро погибших.
“Это возмутительная попытка Трампа переписать историю восстания, которое он разжигал, неоднократно и ложно заявляя, что выборы 2020 года были украдены у него. Нет никаких доказательств мошенничества, но Трамп и многие из его консервативных союзников в СМИ и на Капитолийском холме, несмотря на это, продолжали распространять “большую ложь”, – отметили в материале CNN.
В комментарии журналистам Трамп сказал так:
“Это была нулевая угроза (имеются в виду сторонники Трампа у Капитолия 6 января, – ред.), с самого начала, это была нулевая угроза. Послушайте, они вошли (в Капитолий), они не должны были этого делать. Некоторые из них вошли, и они обнимали и целовали полицейских и охранников, вы знаете, у них были прекрасные отношения. Они многим людям помахали рукой, а затем они вошли и вышли”, – сказал Трамп.
Несмотря на такие слова Трампа, в полиции давно предоставили фото и видео доказательства того, что сторонники Трампа в тот день действовали агрессивно.
Как известно, толпа сторонников Трампа, штурмовавших Капитолий, намеревалась помешать Конгрессу подтвердить победу президента Джо Байдена на выборах 2020 года.
Тогда многие участники беспорядков вступили в столкновения с полицией Капитолия, используя различное оружие. В результате беспорядков пять человек погибли, в том числе офицер полиции Капитолия Брайан Сикник, более 100 других полицейских получили ранения.
Утверждение Трампа о том, что некоторые из его сторонников “обнимали и целовали” полицию, может быть отсылкой к видео, на котором полиция впускает протестующих в здание, а один из полицейских Капитолия делает селфи с кем-то, кто был среди активистов.
- Как сообщалось, 6 января, когда сторонники Дональда Трампа штурмовали здание Капитолия, у штабов Демократической и Республиканской партии обнаружили самодельные бомбы. Их заложили вечером перед штурмом.
- В начале марта полиция Капитолия США попросила помощь Национальной гвардии еще на 60 дней, поскольку сохраняется риск возможного штурма.