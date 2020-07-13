Об этом сообщают #Буквы.
Вечером в понедельник, 13 июля, Запорожье накрыли обильные дожди, скорость ветра местами достигает 21 км/ч.
Пользователи соцсетей поделились кадрами пострадавшего от непогоды города. На видеозаписях видно, что улицы и автодороги сильно затоплены, в которых местах уровень воды — по колено.
Автомобили передвигаются по городу вплавь, наблюдаются пробки.
Очевидцы отмечают, что в некоторых местах из-за сильного ливня отключились светофоры.
Пострадали не только пешеходы и водители, но и пассажиры общественного транспорта. В Сети опубликовали видео из затопленной машрутки, которая застряла под Вознесеновским мостов.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуация предупредили, что во вторник, 14 июля, на территории Запорожья и области также ожидаются грозы и сильный ветер (I уровень опасности, желтый).
- Ранее на Мариуполь обрушился сильный ливень: часть улиц залило водой, были обесточены некоторые районы города, повалены деревья.