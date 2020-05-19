Объявлен список победителей "КіберБруківки" - IV Каменец-Подольского Международного кинофестиваля "Бруківка", который состоялся 16 мая в онлайн-формате на День города Каменец-Подольского и собрал в сумме почти 3000 зрителей на платформах Twitter и Youtube.