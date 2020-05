Украинский любительский короткометражный фильм:

1 место – Followers (2019) Режиссеры Роберт Куньевський и Дина Ибрагимова, Украина / Польша

2 место – Sir Chub de Pigi (2019) Режиссер Александр Гойсан, Ивано-Франковск

3 место (1) – The Elephants (2020) Режиссер Заур Джафаров, Киев

3 место (2) – Hunters (2019) Режиссер Сандра Алексеева, Одесса

Украинский профессиональный короткометражный фильм:

1 место (1) – HYPE (2019) Режиссер Виктор Буток, Киев

1 место (2) – FAMILY NAME IN THE POCKET (2019) Режиссер Степан Коваль, Киев

2 место – DEPENDENCE (2019) Режиссер Валерия Ходос, Киев

3 место – S (HE) (2019) Режиссер Елена Рубашевская, Донецк

Международный короткометражный фильм:

1 место – Suitcase Without A Handle (2019) Режиссер Сергей Куклова, Беларусь

2 место – Blue Matter (2019) Режиссер Андреа Гатопулос, Италия

3 место – Fata Morgana (2020) Режиссер Ангелина Комарова, Франция и Украина

Короткометражные фильмы в жанрах киберпанк, пост-апокалипсис, ужасы и научная фантастика:

1 место – Fury of the dragonslayer 7 (2020). Режиссер Николай Бурден, Сторожинец, Черновицкая область

2 место – One Life (2020). Режиссер Максим Мельник, Тернополь

3 место – Replica (2020). Режиссер Альваро-де-ла-Хос, Испания

Короткометражный фильм до 60 секунд:

1 место – Autumn (2019). Режиссер Жан-Мари Вилньов, Франция

2 место (1) – La petite mort (2020). Режиссер Игнасио Родо, Испания

2 место (2) – It’s not over yet (2019). Режиссер Джанлука Гранокиа, Италия

3 место – Filter Selfie (2019). Режиссер Элина Пупина, Украина

Короткометражные фильмы о “Коронавирусе”/COVID-19:

1 место – Covid-19 From Outer Space (2020). Режиссеры Эдоардо Нерви, Леа Борньотто и Вера Борниотто, Италия

2 место – “Маніякюр” (2020). Режиссеры Коля Бурдейный и Юлия Мельник, Украина

3 место – Killing of Time (2020). Режиссер Нил Мерфи, Испания