На мероприятии, организатором которого является hh.ua|grc, были представлены лучшие практики из сферы управления человеческими ресурсами, мотивации и повышения лояльности персонала.
Главная задача Премии – ознакомить общественность с действенными кейсами и компаниями, которые достигли наибольших успехов в вопросах привлечения и построения долгосрочных отношений с сотрудниками, дать ориентиры для развития HR-отрасли. Ведь рынок труда все больше осложняется. Трудовая миграция, диджитализация, проблема привлечения талантов и молодежи, потребность в практической подготовке выпускников к вызовам бизнеса, влияние технологий на структуру рабочих мест и обязанности специалистов и т.д. – вот перечень основных вызовов, с которыми работодателям приходится иметь дело.
Так, Марина Маковий, генеральный директор hh.ua | grc, отмечает: “Изменения охватили все вокруг. Меняется мир. Все более глубокое проникновение цифровых технологий, мобильность населения и глобализация, трансформация системы ценностей общества и смена поколений – все это отражается на том, как мы строим свои отношения с теми, кто нас окружает, с сотрудниками, с собой. Меняется бизнес. С одной стороны, компании все чаще делают инвестиции в диджитализацию. А с другой – они становятся все более “человечными”, создавая условия для развития бесценных качеств сотрудников: эмпатии, креативности, инновационности”.
Поэтому важно отметить те компании, которые успешно успевают за этими изменениями и возглавляют их, вдохновляя других реализовать потенциал и смело двигаться вперед.
По оценке экспертного жюри победителями “Премии HR-бренд Украина” 2019 стали:
Номинация “Украина”
- I место – ПриватБанк с проектом “ЮниорБанк – школа финансового успеха”
- II место – НЭК “Укрэнерго” с проектом “Культурный код Укрэнерго: ЭНЕРГИЯ доверия”
- III место – EPAM Ukraine с проектом “Организация волонтерского движения среди талантов EPAM Ukraine”
Номинация “Столица”
- I место – Domino’s Pizza Ukraine с проектом “Domino’s Business School”
- II место – Innovecs с проектом “Innovation Vector – Мы Растем и мы растем” и moneyveo с проектом “Экосистема EVP moneyveo – сделаем довольным и успешным каждого сотрудника moneyveo”
Номинация “Регион”
- I место – Мариупольский городской совет с проектом “Содержание молодежи в Донецком регионе”
- II место – Агропромхолдинг “Астарта-Киев” с проектом “Мое будущее в агро: новые возможности по ИТ”
Номинация “Мир”
- I место – SoftServe, Inc. с проектом “Успешный старт карьеры в ИТ”
- II место – DataArt с проектом “Skillotron”
- III место – Интерпайп с проектом “Мастерство без границ”
Специальные номинации Премии HR-бренд
- В специальной номинации “Выбор жюри” победителем стал проект Ашан Ритейл Украина “Best Artist среди художников мяса”;
- В специальной номинации “DIGITAL в HR” победителем стал проект DataArt “Skillotron”;
- Лучшим социальным проектом года Жюри признало проект ГК “ЛИГА” “От корпоративного волонтерства до Всеукраинского флешмоба #letshelpbabusya”;
- Выбором номинантов Премии HR-бренд 2019 стал проект Мариупольского городского совета “Содержание молодежи в Донецком регионе”;
- Специальную награду от оргкомитета “Премии HR-бренд” “За вклад в развитие культуры HR-брендинга в Украине” получил проект Coca-Cola HBC Ukraine Armenia Moldova “Feel the Brand Inside”;
- Выбором организатора Премии hh.ua | grc стал проект компании ВОЛЯ “Work hard, play hard – Игры, которые привлекают”;
- В специальной номинации “Overcome stereotypes” от Генерального Телеком Партнера, ОАО “Укртелеком”, победителем стал проект Мариупольского городского совета “Содержание молодежи в Донецком регионе”;
- Награду от Стратегического партнера, Брейн Сорс Интернешнл, в специальной номинации “Source of inspiration” получил “Кредобанк” с проектом “Программа развития менеджеров Кредобанк – KredoTalentClub”;
- В специальной номинации “Растим будущее” от Партнера Премии ГК “Верес” признан победителем Национальный банк Украины с проектом “Банк будущего”.
- Специальная награда “Государство как работодатель” была присуждена за проект “Содержание молодежи в Донецком регионе” Мариупольской городской рады.
- По результатам онлайн-голосования участников Премии HR-бренд 2019 победителями в номинации “Лучшая презентация проекту” стали:
- SoftServe, Inc. с проектом “Успешный старт карьеры в ИТ”;
- StarLightMedia с проектом “StarLight Talks – серия edutainment мероприятий для обмена опытом”;
- АЛЛО с проектом “Allo Max. Формат, вдохновляет”.
Подытоживая тему кейсов участников, Лариса Онипко, руководитель Премии HR-бренд Украина hh.ua | grc, отметила, что сейчас прослеживаются несколько ключевых трендов в HR:
- обновление подходов к корпоративному обучению и развитию, а именно сдвиг парадигмы от пассивной роли сотрудника к активной, когда обучение становится employee-driven: работники сами создают контент, а подразделения обучения становятся кураторами и “архитекторами опыта”;
- использование digital-технологий, прежде всего – в рекрутинге и обучении;
- HR-маркетинг и поиск новых целевых аудиторий, работа над повышением привлекательности отраслей и брендов отдельных профессий,
- корпоративное волонтерство. Также мы видим, что все больше работодателей вводят well-being программы и этот тренд будет расти.
Победителей Премии традиционно определила судейская коллегия, в состав которого в этом году вошли Михаил Колиснык (Председатель Жюри, профессор по финансам Львовской бизнес-школы (LvBS), Татьяна Петрук (HR директор ОАО “Укртелеком”), Наталья Голубничая (партнерша Mira Top Recruiting), Андрей Кривокорытов (основатель и СЕО группы компаний “Брейн Сорс Интернешнл”), Татьяна Фурцева (старший партнер, руководитель офиса WE Aartners Украина), Александр Мельников (руководитель направления executive search в hh.ua | grc, IRC Global Executive Search Partners), Юрий Гладкий (СЕО, совладелец агентства креативных решений Grape) Марина Майор (директор по управлению персоналом сети супермаркетов электроники и бытовой техники COMFY), Сергей Береснев (директор департамента по работе с персоналом Eldorado), Татьяна Гончар (директор по персоналу и организационному развитию Смарт-Холдинг).
Председатель судейской коллегии, Михаил Колиснык отмечает: анализ кейсов номинантов Премии “HR-бренд Украина” показывает, что за последние несколько лет в HR-стратегиях произошли изменения: “Большие усилия компаний пока направленные на улучшение условий труда сотрудников, повышение их квалификации и задействования новых каналов привлечения потенциальных сотрудников. И основной акцент переместился по обучению сотрудников на их содержание”.
Партнеры мероприятия: Укртелеком, Брейн Сорс Интернешнл, ГК Верес, Mira Top Recruiting, ЛЮКСОПТИКА, Mars Incorporated, Jansen Capital Management, “Хлебные инвестиции”, “Орифлейм”, FUTUFU, Фабрика каталогов PRINTSTORE GROUP
Информационные партнеры: “5 канал”, Европейская Бизнес Ассоциация, Бизнес радио BRG, Буквы, AgroPortal.ua, Киево-Могилянская бизнес-школа [kmbs], журнал Бизнес, РБК-Украина.
По вопросам участия в “Премии HR-бренд Украина 2020” и партнерства обращайтесь:
Контактный телефон: 044 230 87 39
Почтовый ящик: [email protected]
Если вы журналист и есть вопросы или хотите получить комментарий представителя организатора Премии HR-бренд Украина 2019, свяжитесь с руководительницей экспертно-аналитического центра hh.ua | grc Дрожжиной Юлией по адресу [email protected]
О Премии HR-бренд Украина
Премия “HR-бренд” – это уникальный конкурс HR-кейсов, призванный выявить актуальные тенденции и новые, эффективные идеи, появляющиеся в этой сфере; дать возможность детально изучить инструменты, которые компании-лидеры использовали в течение последнего года.
Была основана в 2011 году hh.ua | grc. Премия присуждается в 4 номинациях: “Столица”, “Регион”, “Украина” и “Мир”, и за все конкурсные года на участие в ней было подано более 300 проектов. За время своего существования Премия “HR-бренд” стала фактически экосистемой, которая объединяет HR-директоров ведущих компаний, известных HR- и бизнес-экспертов, лидеров мнений для развития рынка труда, формирование культуры HR-брендинга в Украине и понимание тенденций будущего.
Претендентом на получение Премия HR-бренд может стать без исключения любая компания: прием заявок от претендентов базируется на принципе самовыдвижения. Победителей определяет судейская коллегия, которая формируется из признанных экспертов в области HR, кадрового консалтинга, бизнеса и построения брендов. Жюри конкурса состоит из 10 человек, и его состав меняется ежегодно.