В Киеве состоялось главное событие HR-отрасли - IX итоговая кейс-конференция и церемония награждения победителей Премии HR-бренд Украина 2019: инновации, тренды и лучшие решения работодателей.

На мероприятии, организатором которого является hh.ua|grc, были представлены лучшие практики из сферы управления человеческими ресурсами, мотивации и повышения лояльности персонала.

Главная задача Премии – ознакомить общественность с действенными кейсами и компаниями, которые достигли наибольших успехов в вопросах привлечения и построения долгосрочных отношений с сотрудниками, дать ориентиры для развития HR-отрасли. Ведь рынок труда все больше осложняется. Трудовая миграция, диджитализация, проблема привлечения талантов и молодежи, потребность в практической подготовке выпускников к вызовам бизнеса, влияние технологий на структуру рабочих мест и обязанности специалистов и т.д. – вот перечень основных вызовов, с которыми работодателям приходится иметь дело.

Так, Марина Маковий, генеральный директор hh.ua | grc, отмечает: “Изменения охватили все вокруг. Меняется мир. Все более глубокое проникновение цифровых технологий, мобильность населения и глобализация, трансформация системы ценностей общества и смена поколений – все это отражается на том, как мы строим свои отношения с теми, кто нас окружает, с сотрудниками, с собой. Меняется бизнес. С одной стороны, компании все чаще делают инвестиции в диджитализацию. А с другой – они становятся все более “человечными”, создавая условия для развития бесценных качеств сотрудников: эмпатии, креативности, инновационности”.

Поэтому важно отметить те компании, которые успешно успевают за этими изменениями и возглавляют их, вдохновляя других реализовать потенциал и смело двигаться вперед.

По оценке экспертного жюри победителями “Премии HR-бренд Украина” 2019 стали:

Номинация “Украина”

I место – ПриватБанк с проектом “ЮниорБанк – школа финансового успеха”

II место – НЭК “Укрэнерго” с проектом “Культурный код Укрэнерго: ЭНЕРГИЯ доверия”

III место – EPAM Ukraine с проектом “Организация волонтерского движения среди талантов EPAM Ukraine”

Номинация “Столица”

I место – Domino’s Pizza Ukraine с проектом “Domino’s Business School”

II место – Innovecs с проектом “Innovation Vector – Мы Растем и мы растем” и moneyveo с проектом “Экосистема EVP moneyveo – сделаем довольным и успешным каждого сотрудника moneyveo”

Номинация “Регион”

I место – Мариупольский городской совет с проектом “Содержание молодежи в Донецком регионе”

II место – Агропромхолдинг “Астарта-Киев” с проектом “Мое будущее в агро: новые возможности по ИТ”

Номинация “Мир”

I место – SoftServe, Inc. с проектом “Успешный старт карьеры в ИТ”

II место – DataArt с проектом “Skillotron”

III место – Интерпайп с проектом “Мастерство без границ”

Специальные номинации Премии HR-бренд

В специальной номинации “Выбор жюри” победителем стал проект Ашан Ритейл Украина “Best Artist среди художников мяса”; В специальной номинации “DIGITAL в HR” победителем стал проект DataArt “Skillotron”; Лучшим социальным проектом года Жюри признало проект ГК “ЛИГА” “От корпоративного волонтерства до Всеукраинского флешмоба #letshelpbabusya”; Выбором номинантов Премии HR-бренд 2019 стал проект Мариупольского городского совета “Содержание молодежи в Донецком регионе”; Специальную награду от оргкомитета “Премии HR-бренд” “За вклад в развитие культуры HR-брендинга в Украине” получил проект Coca-Cola HBC Ukraine Armenia Moldova “Feel the Brand Inside”; Выбором организатора Премии hh.ua | grc стал проект компании ВОЛЯ “Work hard, play hard – Игры, которые привлекают”; В специальной номинации “Overcome stereotypes” от Генерального Телеком Партнера, ОАО “Укртелеком”, победителем стал проект Мариупольского городского совета “Содержание молодежи в Донецком регионе”; Награду от Стратегического партнера, Брейн Сорс Интернешнл, в специальной номинации “Source of inspiration” получил “Кредобанк” с проектом “Программа развития менеджеров Кредобанк – KredoTalentClub”; В специальной номинации “Растим будущее” от Партнера Премии ГК “Верес” признан победителем Национальный банк Украины с проектом “Банк будущего”. Специальная награда “Государство как работодатель” была присуждена за проект “Содержание молодежи в Донецком регионе” Мариупольской городской рады. По результатам онлайн-голосования участников Премии HR-бренд 2019 победителями в номинации “Лучшая презентация проекту” стали:

SoftServe, Inc. с проектом “Успешный старт карьеры в ИТ”;

StarLightMedia с проектом “StarLight Talks – серия edutainment мероприятий для обмена опытом”;

АЛЛО с проектом “Allo Max. Формат, вдохновляет”.