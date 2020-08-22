Об этом сообщается на сайте издания.

На красной обложке изображена женщина с белым цветком в руках, а надпись под картинкой гласит: “Сила цветов: женщины возглавляют движение за перемены”.

“Белорусский президент Александр Лукашенко упивался своей репутацией “последнего диктатора Европы”. Но после 26 лет правления в бывшей советской республике, 9 августа после очередных фальсифицированных выборов белорусы вышли на улицы”, – отметили в издании.

Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.

Уже 11 августа СветланаТихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”.

14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.

Ранее сообщалось, что Европейский союз в ближайшее время введет санкции против многих белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.