В Белом доме, администрации президента США Дональда Трампа, считают объявление ему импичмента Палатой представителей Конгресса "одним из самых позорных политических эпизодов в истории страны".

Об этом сказано в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

Как известно, 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

В Белом доме напомнили, что демократы выдвинули “незаконные статьи по импичменту президента, не предоставив никаких доказательств его неправомерных действий”.

Голосование в Палате представителей президентская администрация назвала “кульминацией одного из самых постыдных политических эпизодов в истории страны”.

“Не получив ни единого республиканского голоса и не предоставив никаких доказательств неправомерных действий, демократы выдвинули незаконные статьи по импичменту президенту через Палату представителей. Демократы решили действовать как партизаны, несмотря на то, что президент не сделал абсолютно ничего плохого. Действительно, недели слушаний доказали, что он не сделал ничего плохого“, – сказано в заявлении.

Также в Белом доме заявили, что считают объявленный импичмент “обманом”, поскольку президенту Трампу изначально отказали в “фундаментальной справедливости и надлежащей правовой процедуре”.

“Все эти выходки ясно показывают, что демократы забыли о том, что действительно нужно стране… Их безграничная враждебность к президенту Трампу подпитывает их желание свести на нет результаты выборов 2016 года, и ненадлежащим образом повлиять на выборы 2020 года”, – заявила Гришэм.

Сам президент убежден, что голосование за импичмент в Сенате, где он имеет большинство, будет безуспешным.

“Президент уверен, что Сенат восстановит должный порядок, справедливость и судопроизводство, которые были проигнорированы в ходе процедур в Палате представителей. Президент готов к следующим шагам и уверен, что он будет полностью оправдан”, – резюмировали в ведомстве.

25 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования для запуска процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Поводом для этого стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предполагается, что Трамп оказывал давление на украинского президента с целью расследования дела Джо Байдена.

Спикер палаты утверждает, что действия Трампа подорвали национальную безопасность и защиту осведомителей.