Об этом шла речь в его интервью телеканалу “Прямой“, записанном накануне судебного заседания по экс-“беркутовцам”.

Бывший Глава государства напомнил, что обмен сотрудников “Беркута” противоречит закрепленным в Минских соглашениях правилам.

“Не дай Бог, это произойдет. Когда мы составляли “Минск”, там записано, что не попадают те, кто совершил тяжкие преступления, не попадают те преступники, которые не имеют никакого отношения к событиям на фронте”, — напомнил Порошенко.

По словам политика, дело, расследуемое против бывших сотрудников “Беркута”, является прямым доказательством причастности РФ к террористической деятельности на территории Украины.

“Что вы делаете? Это непосредственно прямое доказательство участия России в террористической деятельности”, — подчеркнул Порошенко.

Также экс-президент резко осудил возможность передачи террористическим “Л/ДНР” фермера Николая Бутрименко, который в 2014-м показал боевикам место дислокации украинских спецназначенцев. Из них 10 погибли, еще пятеро – попали в плен боевиков.

“А сегодня еще и стоит вопрос о том, чтобы отпустить преступника, предателя, сдавшего украинских спецназовцев, отправившихся на поиски сбитого летчика. На его совести находятся жизни этих спецназовцев. Как будут смотреть в глаза детям, женам, когда человек, непосредственно виновный, сейчас может быть освобожден ? Когда Цемаха отпустили, и на сегодняшний день это разрушает мировую коалицию в поддержку Украины”, — возмутился Порошенко.

При этом политик подчеркнул, что “Зеленскому сейчас нелегко” и “приходится принимать непростые решения”, однако общественности необходимо делать все, чтобы удерживать власть от подобных поступков.

Напомним, накануне Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи экс-“беркутовцев”, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек во время Революции достоинства. Так, суд принял решение отпустить из-под ареста Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина под личное обязательство. Также “личное обязательство” в качестве меры пресечения было определено и для двух других экс-“беркутовцев” – Александра Маринченко и Сергея Тамтуры (которые находились под домашним арестом).

В тот же вечер в Киеве группа активистов блокировала выезд автозаков из Лукьяновского СИЗО, где находились трое из пяти экс-“беркутовцев”, обвиняемых в расстрелах на Майдане. Несмотря на это, “бекрутовцев” доставили на КПВВ “Майорское” в Донецкой области для обмена.