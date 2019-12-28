Украинцев призывают срочно собираться под СИЗО в Киеве для того, чтобы не допустить выдачи в рамках обмена пятерых экс-"беркутовцев", обвиняемых в расстрелах на Майдане.

Соответствующий анонс обнародовал в Facebook волонтер Роман Синицын.

Сбор объявлен на 20:00 возле Лукьяновского СИЗО на улице Дегтяревской, 13.

“Выглядит все так, что “беркутов” отпустят без суда и не имеют значения Герои Небесной сотни, справедливость и вообще достоинство нас как нации. Ну и закон. Единственный выход – массово присутствовать под СИЗО и судом, в случае попытки вывезти оттуда этот биомусор. Под судом и в суде сейчас пару сотен человек. А вот кто готов за пару часов подтянуться на Дегтяревскую, 13 под Лукьяновское СИЗО?”, – написал Синицын.

Он призвал брать с собой теплые вещи и чай.

Стоит отметить, что сегодня прокурор Сергей Куцый на заседании суда касательно апелляция на арест бывших бойцов спецподразделения “Беркут” зачитал распоряжение генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором он требует изменить обвиняемым меру пресечения на личное обязательство. Куцый отметил, что Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский значатся в списках на обмен.

Ранее прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые на протяжении нескольких лет занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса по делу о расстрелах.

Экс-сотрудники подразделения спецназначения “Беркут” Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которых обвиняют в расстреле участников протеста во время Революции Достоинства, просят отменить им домашний арест. Кроме того, защита обвиняемых по этому делу экс-беркутовцев Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина просит освободить их из-под стражи.