Обмен пленными: Канада призывает РФ освободить незаконно осужденных в Крыму украинцев

Соответствующее заявление опубликовано в Twitter-аккаунте посольства.

“Канада приветствует освобождение сегодня украинских пленников и разделяет радость украинцев увидеть их дома — это важный шаг вперед”, — говорится в сообщении.

В то же время в диппредставительстве подчеркнули, что в рамках обмена не были освобождены незаконно удерживаемые на территории России и Крыма граждане Украины. Канада призывает Россию сделать это.

“Мы помним о тех, кто остался в плену, включая те, кто за решеткой в России и Крыма, и ждем их немедленном освобождении. Мы полностью поддерживаем украинский народ в его желании решить разноплановые последствия российской агрессии. Мы также твердые в призыве к России выполнить ее международные обязательства, включая все обязанностями взятыми во время “нормандского саммита” в Париже”, — подчеркнули в посольстве.