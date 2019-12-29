Обмен пленными: Канада призывает РФ освободить незаконно осужденных в Крыму украинцев

Соответствующее заявление опубликовано в Twitter-аккаунте посольства.
“Канада приветствует освобождение сегодня украинских пленников и разделяет радость украинцев увидеть их дома — это важный шаг вперед”, — говорится в сообщении.
В то же время в диппредставительстве подчеркнули, что в рамках обмена не были освобождены незаконно удерживаемые на территории России и Крыма граждане Украины. Канада призывает Россию сделать это.
“Мы помним о тех, кто остался в плену, включая те, кто за решеткой в России и Крыма, и ждем их немедленном освобождении. Мы полностью поддерживаем украинский народ в его желании решить разноплановые последствия российской агрессии. Мы также твердые в призыве к России выполнить ее международные обязательства, включая все обязанностями взятыми во время “нормандского саммита” в Париже”, — подчеркнули в посольстве.
- Как сообщалось ранее, в воскресенье, 29 декабря, состоялся обмен пленными между Украиной и террористическими “Л/ДНР”. В рамках обмена были освобождены 76 украинцев. Среди них 12 — военнослужащие).
- Украина передала боевикам 127 человек. Из них пятеро — бывшие сотрудники “Беркута”, которых обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Еще 14 человек отказались участвовать в обмене.
- Посольство Соединенных штатов Америки поприветствовало обмен удерживаемыми лицами между Украиной и террористическими “Л/ДНР”.