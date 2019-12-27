Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Офис Президента не проводил консультации относительно освобождения политзаключенных из Крыма в рамках обмена пленными.

Об этом он написал в Facebook на личной странице.

Он отметил, что запланированный обмен должен состояться на протяжении пяти дней, до Нового года.

По словам Чубарова, в списках на обмен не будет ни одного гражданина Украины, постоянно проживающего на территории временно оккупированного Крыма.

“В списке подлежащих обмену не будет ни одного из более 65-ти политзаключенных-крымских татар, включая братьев Теймура и Узеира Абдуллаевых, Рустема Исмаилова, которых Верховный суд России своим решением от 24 декабря 2019 года приговорил соответственно к 16 годам и 6 месяцам, 12 годам и 6 месяцам, 13 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а Эмиля Джемаденова и Айдера Салединова – каждого к 11 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима”, – написал он.

По его словам, Офис Президента не провел ни одной консультации ни с Меджлисом крымскотатарского народа, ни с родственниками крымских политзаключенных по вопросам поиска возможно иных путей освобождения граждан Украины, незаконно лишенных свободы на территории временно оккупированного Крыма.

“Переговорщикам с украинской стороны было легче согласиться с доводами российский бандитов: “По Крыму не говорим и не обсуждаем, все, что там происходит, является внутренним делом России”, чем жестко отстаивать свободу всех украинских политзаключенных”, – резюмировал Чубаров.