Обмен удерживаемыми лицами в представителями ОРДЛО состоится в течение текущей недели. Все участники обмена после возвращения в Украину пройдут 14-дневную обсервацию.

Об этом говорится в заявлении специального представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Хайди Грау.

Грау отметила, что рабочая группа ТКГ по гуманитарным вопросам уже согласовала детали будущего взаимного освобождения удерживаемых лиц и их последующего обмена.

“Взаимное освобождение и обмен состоится заблаговременно до православной Пасхи”, — подчеркнула представитель ОБСЕ.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова выступила с обращением, в котором также подтвердила информацию о том, что обмен состоится до конца недели.

“Сейчас переговоры продолжаются. В частности, осуществляется последнее согласование даты, списков и логистики передачи граждан”, — добавила она.

Также омбудсмен проинформировала, что все участники обмена после возвращения в Украину попадут на обязательную обсервацию в связи с пандемией COVID-19.

“Этот этап взаимного освобождения усложнен тем, что он происходит во время карантина. Наши граждане, которых мы возвращаем, пройдут обязательную обсервацию в течение 14 дней”, — заявила Денисова.