Об этом говорится в заявлении специального представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Хайди Грау.
Грау отметила, что рабочая группа ТКГ по гуманитарным вопросам уже согласовала детали будущего взаимного освобождения удерживаемых лиц и их последующего обмена.
“Взаимное освобождение и обмен состоится заблаговременно до православной Пасхи”, — подчеркнула представитель ОБСЕ.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова выступила с обращением, в котором также подтвердила информацию о том, что обмен состоится до конца недели.
“Сейчас переговоры продолжаются. В частности, осуществляется последнее согласование даты, списков и логистики передачи граждан”, — добавила она.
Также омбудсмен проинформировала, что все участники обмена после возвращения в Украину попадут на обязательную обсервацию в связи с пандемией COVID-19.
“Этот этап взаимного освобождения усложнен тем, что он происходит во время карантина. Наши граждане, которых мы возвращаем, пройдут обязательную обсервацию в течение 14 дней”, — заявила Денисова.
Gepostet von Людмила Денісова am Mittwoch, 15. April 2020
- 8 апреля в формате видеоконференции состоялись переговоры Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу. Стороны договорились о дате нового обмена удерживаемыми лицами.
- 11 марта Трехсторонняя контактная группа на заседании договорилась о создании “Консультационного совета” — органа, которым фиксируется субъектность самопровозглашенных “ДНР” и “ЛНР”.
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