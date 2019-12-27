Об этом сообщает российское издание “Коммерсантъ”, ссылаясь на собственные источники.
“Договорились провести обмен 29 декабря, если, конечно, не произойдет что-нибудь непредвиденное”, – сообщил инсайдер.
Отмечается, что на сегодняшний день дата проведения обмена не является дискуссионным вопросом, хотя некоторые детали еще продолжают прорабатываться.
В частности, до 29 декабря координатор подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам (занимается в том числе проблемой обмена) Тони Фриш должен провести проверку. В связи с тем, что около 40 человек из числа тех, кого Киев готовился передать боевикам, по разным причинам попросили исключить их из обменных списков, он должен уточнить, является ли отказ добровольным.
В то же время, точное количество тех, кто подпадет под новый “большой обмен”, никто из сторон не называл.
Напомним, что представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что обмен удерживаемыми лицами до конца года согласован.
- В среду, 18 декабря, в Минске состоялись первые после “нормандского саммита” переговоры Трехсторонней контактной группы.
- Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что во время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске не удалось достичь договоренности о перемирии, которое бы гарантировал президент РФ Владимир Путин.
- Кроме того, он сообщил, что договоренности по обмену удерживаемыми лицами во время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске также не удалось достичь.