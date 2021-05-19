Обмін полоненими: Росія в ТКГ не реагує на пропозиції України

Тристороння контактна група щодо Донбасу сьогодні, 19 травня, провела чергове засідання. Українська сторона продовжує наполягати на якнайшвидшому обміні полоненими між Україною та РФ.

Про це йдеться у заяві української делегації в ТКГ.

“Українська делегація продовжує наполягати на необхідності швидшого визволення утримуваних осіб та вживає всіх необхідних заходів для цього. На жаль, на наші пропозиції поки неналежним чином реагує російська сторона”, – наголосили в делегації.

Зазначається, що українська делегація продовжує зосереджувати зусилля на реалізації таких заходів:

дотримання режиму припинення вогню та вдосконалення координаційного механізму реагування на його порушення;

повний і безумовний доступ МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб;

звільнення утримуваних осіб;

розблокування російською стороною роботи КПВВ;

забезпечення надійного та безпечного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України з метою виконання свого мандата;

якнайскоріше створення міжнародної групи експертів у тристоронньому форматі Україна-Росія-ОБСЄ для оцінювання екологічних ризиків від неконтрольованого затоплення шахт на тимчасово окупованих територіях.

В українській делегації вважають критично важливим повернутися до повного дотримання режиму припинення вогню та посилити ефективний контроль за його виконанням.

“Просування з будь-яких інших питань – політичних, гуманітарних, економічних – є можливим після виконання головної, базової передумови – реалізації безпекових положень Мінських домовленостей і насамперед досягнення повного і всеосяжного припинення вогню”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українська сторона в ТКГ попросила визволити з полону майже 100 осіб. Місцезнаходження цих людей вже вдалося встановити.