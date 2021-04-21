Про це повідомляє Офіс президента України.
Єрмак зазначив, що не рухається процес взаємного звільнення утримуваних осіб.
“Україна заявила, що ми готові зі свого боку напередодні Великодня віддати п’ятьох осіб. Це переважно жінки та хворі. На жаль, поки що з іншої сторони ми нічого не почули”, – розповів він.
Єрмак також наголосив, що Україна, як і вся міжнародна спільнота, вимагає й чекає відведення російських військ від українських кордонів, і для цього важливим є дипломатичний тиск з боку країн G7.
Крім того, за його словами, надзвичайно важливою є підтримка з боку країн “Великої сімки” курсу України до ЄС і НАТО.
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