Список опубликован на странице нового проекта в Twitter.

“После долгих поисков по всему миру мы рады представить первый состав потрясающих актеров, которые примут участие в сериале. Это не только невероятно талантливые мужчины и женщины, но и часть новой команды, которая без устали трудится над тем, чтобы вдохнуть новую жизнь в Средиземье ради фанатов по всему свету”, – отметили создатели.

В список вошли 15 артистов:

  • Роберт Арамайо
  • Овайн Артур
  • Назанин Бониади
  • Чарли Викерз
  • Том Бадж
  • Морфидд Кларк
  • Исмаэль Круз
  • Эма Хорват
  • Маркелла Кавена
  • Дэниэл Вейман
  • Джозеф Моул
  • Тайро Мухафидин
  • София Номвете
  • Меган Ричардс
  • Дилан Смит.

Кого именно они сыграют, пока неизвестно.

Предполагается, что в сериале по “Властелину колец” будет пять сезонов. Сюжет сериала будет разворачиваться в эпоху, предшествующую событиям трилогии.