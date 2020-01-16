Список опубликован на странице нового проекта в Twitter.

“После долгих поисков по всему миру мы рады представить первый состав потрясающих актеров, которые примут участие в сериале. Это не только невероятно талантливые мужчины и женщины, но и часть новой команды, которая без устали трудится над тем, чтобы вдохнуть новую жизнь в Средиземье ради фанатов по всему свету”, – отметили создатели.

В список вошли 15 артистов:

Роберт Арамайо

Овайн Артур

Назанин Бониади

Чарли Викерз

Том Бадж

Морфидд Кларк

Исмаэль Круз

Эма Хорват

Маркелла Кавена

Дэниэл Вейман

Джозеф Моул

Тайро Мухафидин

София Номвете

Меган Ричардс

Дилан Смит.

A grand journey is defined by its travelers. Meet the first members of our fellowship. #LOTRonPrime. A THREAD. — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) 14 січня 2020 р.

Кого именно они сыграют, пока неизвестно.

Предполагается, что в сериале по “Властелину колец” будет пять сезонов. Сюжет сериала будет разворачиваться в эпоху, предшествующую событиям трилогии.