Список опубликован на странице нового проекта в Twitter.
“После долгих поисков по всему миру мы рады представить первый состав потрясающих актеров, которые примут участие в сериале. Это не только невероятно талантливые мужчины и женщины, но и часть новой команды, которая без устали трудится над тем, чтобы вдохнуть новую жизнь в Средиземье ради фанатов по всему свету”, – отметили создатели.
В список вошли 15 артистов:
- Роберт Арамайо
- Овайн Артур
- Назанин Бониади
- Чарли Викерз
- Том Бадж
- Морфидд Кларк
- Исмаэль Круз
- Эма Хорват
- Маркелла Кавена
- Дэниэл Вейман
- Джозеф Моул
- Тайро Мухафидин
- София Номвете
- Меган Ричардс
- Дилан Смит.
A grand journey is defined by its travelers. Meet the first members of our fellowship. #LOTRonPrime. A THREAD.
— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) 14 січня 2020 р.
Кого именно они сыграют, пока неизвестно.
Предполагается, что в сериале по “Властелину колец” будет пять сезонов. Сюжет сериала будет разворачиваться в эпоху, предшествующую событиям трилогии.
- В Сети появился первый ролик, посвященный созданию сериала Amazon “Властелин колец”.