Служба безопасности Украины обнародовала полный список 76 украинцев, которые сегодня были освобождены из плена боевиков "ДНР/ЛНР".

Список опубликован на сайте СБУ.

Так, в результате обмена из плена вернулись 12 военнослужащих (трое из которых находились в местах лишения свободы на оккупированных территориях Донбасса с 2015 года).

Также были освобождены 64 гражданских (17 из которых удерживались в плену с 2015-2016 годов).

В СБУ приветствовали освобожденных украинцев на родной земле, заверив, что в дальнейшем будут прилагать максимум усилий, чтобы все пленные граждане смогли вернуться домой.

Стоит отметить, что обмен с “ЛНР”, в рамках которого были освобождены 25 украинцев, состоялся на подконтрольной Украине территории на КПВВ “Майорское”. Остальных украинцев освободили в рамках обмена на временно оккупированной территории Донбасса – в Горловке Донецкой области.