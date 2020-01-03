Запись обнародовал Telegram-канал “Трубу прорвало”.
Разговор происходил 5 сентября 2019 года между в тот момент главой ГБР Романом Трубой и начальником патронатной службы Бюро Александром Удовиченко.
Согласно записи, Удовиченко доложил Трубе о “командах” по Гонтаревой. Речь шла о необходимости проведения обысков на различных предприятиях и дома у бывшей главы НБУ. При этом следственные действия дома у Гонтаревой называются “тактико-психологической” мерой.
Судя по записи, обыски могли согласовываться с главой Офиса президента Андреем Богданом. Так, участники разговора упоминают, что “Б.А.Й все обеспечит”. Под этой аббревиатурой может подразумеваться Богдан Андрей Иосифович.
Весь диалог выглядел следующим образом:
Удовиченко: Мы же получили обыски по делу относительно Гонтаревой, там где заявление Вани было. Там “Укроборонпром”, предприятия-субъекты хозяйствования, которые подпадают под контракты. И место проживания Гонтаревой – это больше такое, тактико-психологическое… Я поставил вопрос оперативного сопровождения. Он меня набрал и сказал, что Б.А.И на месте и все обеспечит, и попросил, чтобы вы набрали А.Б. (вероятно главу МВД Арсена Борисовича Авакова, – ред.).
Труба: “А.Б.”?
Удовиченко: А.Б
Труба: Это по Гонтаревой?
Удовиченко: Да. Он команду получил.
Стоит отметить, что 12 сентября прошлого года сотрудники ГБР провели обыски в квартире бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой (якобы в рамках дела о злоупотреблении служебным положением со стороны должностных лиц правления НБУ в 2016 году).
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- Ночью 5 сентября в центре Киева дотла сгорел автомобиль Audi A7, который принадлежал Антону Гонтареву – старшему сыну Валерии Гонтаревой. Сама экс-глава НБУ расценила это как атаку на ее семью. Машина была зарегистрирована на ее невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева.
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