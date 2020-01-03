В Сети появилась аудиозапись, как в Государственном бюро расследований согласовывались "тактико-психологические" обыски у бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Запись обнародовал Telegram-канал “Трубу прорвало”.

Разговор происходил 5 сентября 2019 года между в тот момент главой ГБР Романом Трубой и начальником патронатной службы Бюро Александром Удовиченко.

Согласно записи, Удовиченко доложил Трубе о “командах” по Гонтаревой. Речь шла о необходимости проведения обысков на различных предприятиях и дома у бывшей главы НБУ. При этом следственные действия дома у Гонтаревой называются “тактико-психологической” мерой.

Судя по записи, обыски могли согласовываться с главой Офиса президента Андреем Богданом. Так, участники разговора упоминают, что “Б.А.Й все обеспечит”. Под этой аббревиатурой может подразумеваться Богдан Андрей Иосифович.

Весь диалог выглядел следующим образом:

Удовиченко: Мы же получили обыски по делу относительно Гонтаревой, там где заявление Вани было. Там “Укроборонпром”, предприятия-субъекты хозяйствования, которые подпадают под контракты. И место проживания Гонтаревой – это больше такое, тактико-психологическое… Я поставил вопрос оперативного сопровождения. Он меня набрал и сказал, что Б.А.И на месте и все обеспечит, и попросил, чтобы вы набрали А.Б. (вероятно главу МВД Арсена Борисовича Авакова, – ред.).

Труба: “А.Б.”?

Удовиченко: А.Б

Труба: Это по Гонтаревой?

Удовиченко: Да. Он команду получил.





Стоит отметить, что 12 сентября прошлого года сотрудники ГБР провели обыски в квартире бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой (якобы в рамках дела о злоупотреблении служебным положением со стороны должностных лиц правления НБУ в 2016 году).