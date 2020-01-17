Об этом пишут #Буквы.
“Он в это время был у президента, правда по другому поводу. Как проходило общение после обнародования – я не знаю – к тому времени я покинул встречу”, – признался журналистам Арахамия.
При этом ни Арахамия, ни его заместитель Александр Корниенко не увидели большой крамолы в словах Гончарука на записях.
“Правительство работает. И увольнять его по причине каких-то плёнок, кем-то нарезанных, не считаю нужным”, – отметил Арахамия.
“Что касается содержания разговоров – я не говорю об их аутентичности, я не могу утверждать – но само содержание касается обсуждения в принципе неплохих вещей: экономической ситуации, как с ней справиться, как выйти на те позитивные показатели, о которых говорило правительство. Они же не обсуждали какие-то назначения за деньги или взятки. Там обсуждаются какие-то экономические вещи. Это одна сторона”, – отметил Корниенко.
Ранее сообщалось, что народные депутаты от “Слуги народа” призывают Службу безопасности Украины расследовать появление в Сети аудиозаписей якобы совещания у Премьер-министра Алексея Гончарука.
- Накануне в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.
- Также в Сети появилась запись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить Президенту “100 млрд дыры в бюджете”.
- Алексей Гончарук записал видеообращение после скандала с обнародованными записями “прослушки” якобы из его кабинета. Он сообщил о “массированных атаках” против Правительства в СМИ и соцсетях.
- Глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия считает, что обнародованные накануне аудиозаписи с голосом якобы премьера Алексея Гончарука были смонтированы.