Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что обнародование прослушки с участием Премьера Алексея Гончарука, министров и чиновников НБУ застало самого премьера в кабинете Владимира Зеленского.

Об этом пишут #Буквы.

“Он в это время был у президента, правда по другому поводу. Как проходило общение после обнародования – я не знаю – к тому времени я покинул встречу”, – признался журналистам Арахамия.

При этом ни Арахамия, ни его заместитель Александр Корниенко не увидели большой крамолы в словах Гончарука на записях.

“Правительство работает. И увольнять его по причине каких-то плёнок, кем-то нарезанных, не считаю нужным”, – отметил Арахамия.

“Что касается содержания разговоров – я не говорю об их аутентичности, я не могу утверждать – но само содержание касается обсуждения в принципе неплохих вещей: экономической ситуации, как с ней справиться, как выйти на те позитивные показатели, о которых говорило правительство. Они же не обсуждали какие-то назначения за деньги или взятки. Там обсуждаются какие-то экономические вещи. Это одна сторона”, – отметил Корниенко.

Ранее сообщалось, что народные депутаты от “Слуги народа” призывают Службу безопасности Украины расследовать появление в Сети аудиозаписей якобы совещания у Премьер-министра Алексея Гончарука.