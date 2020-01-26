Об этом сообщается на сайте НБУ.
Своим дизайном обновленные 200 гривен подражают банкнотам номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен, которые Нацбанк вводил в обращение в течение последних лет. Основные изображения на банкноте будут такими же, как и на купюрах образца 2007 года.
“На банкноте нового образца номиналом 200 гривен сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года. В частности, на лицевой стороне размещен портрет Леси Украинки, а на оборотной стороне — изображение здания въездных башни Луцкого замка. Портрет Леси Украинки перемещен в центр банкноты (ранее был с правой стороны). Размер новой банкноты не изменился — 75 x 148 мм. Цветовая гамма та же”, — отметили в НБУ.
Новые банкноты номиналом будут введены в обращение 25 февраля 2020. При этом в обращении будут находиться одновременно банкноты и старого, и нового образца.
- В октябре прошлого года Национальный банк ввел в обращение банкноту наивысшего номинала – 1000 гривен.