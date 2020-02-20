Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и развития планирует 21 февраля провести дополнительное заседание, во время которого заслушает представителей Генерального штаба относительно эскалации конфликта на Донбассе.

Об этом журналистам после заседания комитета сказал его председатель Александр Завитневич, сообщает информагентство “Укринформ”.

“У нас был закрытый комитет. Мы заслушали информацию, но в пятницу будет еще один комитет, на который будем приглашать представителей Генерального штаба. Представители Генштаба были сегодня на заседании, но члены комитета не удовлетворены той формой и тем содержанием, которые мы ожидали услышать”, – сказал Завитневич.

На вопрос, будет ли в пятницу заседание в закрытом режиме, он ответил: “Если будут военнослужащие, которые скажут, что владеют полной информацией, то Комитет вновь будет закрытым для прессы”.

Напомним, 18 февраля под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения, начался бой. Боевые действия происходили в Луганской области вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный (недалеко от Золотого). Во время сегодняшней атаки оккупантов на Донбассе погиб 22-летний гранатометчик Максим Хитайлов.