Об этом журналистам после заседания комитета сказал его председатель Александр Завитневич, сообщает информагентство “Укринформ”.
“У нас был закрытый комитет. Мы заслушали информацию, но в пятницу будет еще один комитет, на который будем приглашать представителей Генерального штаба. Представители Генштаба были сегодня на заседании, но члены комитета не удовлетворены той формой и тем содержанием, которые мы ожидали услышать”, – сказал Завитневич.
На вопрос, будет ли в пятницу заседание в закрытом режиме, он ответил: “Если будут военнослужащие, которые скажут, что владеют полной информацией, то Комитет вновь будет закрытым для прессы”.
Напомним, 18 февраля под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения, начался бой. Боевые действия происходили в Луганской области вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный (недалеко от Золотого). Во время сегодняшней атаки оккупантов на Донбассе погиб 22-летний гранатометчик Максим Хитайлов.
- Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство из-за сегодняшней атаки оккупантов на Донбассе. СБУ уже начала расследование.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку оккупантов на Донбассе, назвав ее попыткой сорвать мирный процесс.
- Лидер фракции “Слуги народа” Давид Арахамия усомнился в том, какая из сторон утром 18 февраля начала наступление возле Золотого на Донбассе.