Боевики за прошедшие сутки 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, двое - получили ранения и еще пятеро - боевые травмы.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Оккупанты вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Военнослужащие отвечали на все обстрелы.

Обстрелы зафиксированы в районе Широкиного, Павлополя, Старогнатовки, Авдеевки, Богдановки, Крымского и Трехизбенки.

“К сожалению, за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов Украина потеряла одного мужественного защитника, двое воинов получили ранения и еще пятеро – боевые травмы”, – сообщили в штабе.

По данным разведки, 21 мая украинские защитники ранили не менее четырех российских оккупантов.

От начала пятницы, 22 мая, оккупационные войска открывали огонь из пулеметов и стрелкового оружия возле Богдановки, а неподалеку Верхнеторецкого применяли гранатометы и пулеметы. Потерь среди украинских защитников нет.