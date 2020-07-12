С начала 12 июля на Донбассе пророссийские боевики 11 раз нарушали режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов ранения получили 5 украинских военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

По данным штаба, оккупационные силы применяли против украинских подразделений артиллерийские системы 152-го и 122-го калибров, минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Под вражеские обстрелы попали позиции Объединенных сил вблизи Орехово, Крымского, Хутора Вольного, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Каменки.

“Подразделения Объединенных сил решительно уняли желание противника вести огонь по позициям украинских защитников и заставили его вернуться к соблюдению режима тишины. Потери врага уточняются”, – добавили в командовании.

За текущие сутки 5 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Все раненые были оперативно доставлены в лечебные учреждения и им оказана неотложная помощь медиков.