Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.
По данным штаба, оккупационные силы применяли против украинских подразделений артиллерийские системы 152-го и 122-го калибров, минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Под вражеские обстрелы попали позиции Объединенных сил вблизи Орехово, Крымского, Хутора Вольного, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Каменки.
“Подразделения Объединенных сил решительно уняли желание противника вести огонь по позициям украинских защитников и заставили его вернуться к соблюдению режима тишины. Потери врага уточняются”, – добавили в командовании.
За текущие сутки 5 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Все раненые были оперативно доставлены в лечебные учреждения и им оказана неотложная помощь медиков.
- Незаконные вооруженные формирования РФ в субботу, 11 июля, 10 раз нарушили режим прекращения огня. Ранены трое украинских военнослужащих.
- 10 июля боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один украинский защитник погиб, еще трое — получили ранения.