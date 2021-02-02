Верховная Рада Украины приняла в первом чтении изменения в Воздушный кодекс по использованию беспилотников.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона №3716 “О внесении изменений в Воздушный кодекс Украины относительно усовершенствования законодательного урегулирования в сфере беспилотных воздушных судов гражданской авиации” проголосовали 278 нардепов.

Задачей документа является “внесение изменений в Воздушный кодекс Украины в части выделения требований к беспилотным воздушным суда, их эксплуатации и дистанционным пилотам”.

Согласно законопроекту, беспилотное воздушное судно – это любое воздушное судно, в том числе часть беспилотной авиационной системы, разработанное для эксплуатации в автономном режиме, или для эксплуатации с помощью оборудования для дистанционного управления без пилота на борту.

Законопроектом предлагается:

• Установить необязательность получения сертификата эксплуатанта для безопасного использования беспилотников (поскольку это не предусмотрено авиационными правилами).

• Определить принципы создания упрощенной системы учета беспилотников (не требующие получения сертификата).

• Дополнить статью 52 Воздушного кодекса Украины пунктом, который устанавливает отдельные требования к подготовке и компетенции дистанционного пилота.

• Ввести требование к эксплуатанту беспилотника по страхованию ответственности за вред, причиненный третьим лицам (с вступлением в силу таким положением с 1 января 2022 года). Новой нормой будет дополнен перечень видов обязательного авиационного страхования.

• Предоставить современное определение терминов “беспилотная авиационная система”, “дистанционный пилот”и уточнить термин “беспилотное воздушное судно”.