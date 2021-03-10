Бизнесмен Павел Фукс заявил, что глава редсовета издания "Обозреватель" Михаил Бродский выплатил ему 300 тысяч гривен компенсации.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

“Михаил Бродский (номинальный владелец сайта “Oбозреватель”), выплатил мне 300 000 гривен. Это компенсация за нанесение вреда моей деловой репутации фейковыми новостями, опубликованными на “Обозревателе”. Также суд обязал его опровергнуть недостоверную и лживую информацию обо мне”, – отметил Фукс.

Он также добавил, что это только первая часть фейков, по которым закончились судебные процессы. Исковые заявления, касающиеся следующей части фейков, – уже в процессе подготовки.