Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
“Михаил Бродский (номинальный владелец сайта “Oбозреватель”), выплатил мне 300 000 гривен. Это компенсация за нанесение вреда моей деловой репутации фейковыми новостями, опубликованными на “Обозревателе”. Также суд обязал его опровергнуть недостоверную и лживую информацию обо мне”, – отметил Фукс.
Он также добавил, что это только первая часть фейков, по которым закончились судебные процессы. Исковые заявления, касающиеся следующей части фейков, – уже в процессе подготовки.
- Напомним, 4 марта стало известно, что Павел Фукс выиграл суд по делу о защите деловой репутации у “Обозревателя” и главы редсовета издания Михаила Бродского. Суд обязал издание выплатить 300 тысяч гривен компенсации, что привело к запуску процедуры банкротства.