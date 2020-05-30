В Техасе, во время испытаний двигателя, взорвался опытный образец космического корабля Starship. Его разработкой занималась компания Илона Маска SpaceX.

Об этом сообщает издание Spaceflight Now.

Этот пилотируемый космический корабль будет намного больше по массе и размеру, чем существующие ракеты SpaceX.

Планируется, что Starship запустят в 2022 году на Марс. Космический корабль полетит сначала с грузом, а два года спустя, в 2024, будет пилотированная миссия.

В ходе испытаний Starship, через две минуты после того, как запустили двигатель Raptor, произошел взрыв.

Обломки ракеты разбросало вокруг стартовой площадки. В американских СМИ не сообщали о пострадавших в результате взрыва.

Отметим, что ранее испытания прототипов Starship также не увенчались успехом. В конце февраля была попытка закачать в Starship жидкий азот. Но это привело з уничтожению ракеты.

В ноябре 2019 года прототип Starship Mk1 взорвался при испытаниях на герметичность.

A prototype of SpaceX’s Starship violently exploded in South Texas moments after a test-firing of its Raptor engine Friday, dealing a setback to the company’s next-generation reusable rocket program (📷: @SpacePadreIsle). READ MORE: https://t.co/UIzTPzPgy2 pic.twitter.com/m8JTVI44jd — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) May 29, 2020

Эксперты утверждают, что, взрыв на этапе испытаний работы двигателя может поставить под сомнение функциональность космических кораблей. Из-за этого у SpaceX могут возникнуть проблемы с финансированием из федерального бюджета.