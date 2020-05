Об этом сообщает издание Spaceflight Now.

Этот пилотируемый космический корабль будет намного больше по массе и размеру, чем существующие ракеты SpaceX.

Планируется, что Starship запустят в 2022 году на Марс. Космический корабль полетит сначала с грузом, а два года спустя, в 2024, будет пилотированная миссия.

В ходе испытаний Starship, через две минуты после того, как запустили двигатель Raptor, произошел взрыв.

Обломки ракеты разбросало вокруг стартовой площадки. В американских СМИ не сообщали о пострадавших в результате взрыва.

Отметим, что ранее испытания прототипов Starship также не увенчались успехом. В конце февраля была попытка закачать в Starship жидкий азот. Но это привело з уничтожению ракеты.

В ноябре 2019 года прототип Starship Mk1 взорвался при испытаниях на герметичность.

A prototype of SpaceX’s Starship violently exploded in South Texas moments after a test-firing of its Raptor engine Friday, dealing a setback to the company’s next-generation reusable rocket program (📷: @SpacePadreIsle).

READ MORE: https://t.co/UIzTPzPgy2 pic.twitter.com/m8JTVI44jd

— Spaceflight Now (@SpaceflightNow) May 29, 2020