Об этом заявила сегодня в ходе презентации онлайн-проекта “Дия. Цифровое образование” замминистра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

Так, 21 января 2020 года будет запущена национальная образовательная онлайн-платформа по цифровой грамотности “Дия. Цифровое образование”. Она будет состоять из пяти курсов для различной целевой аудитории и будет иметь вид сериала.

“Аудитория, которую нам нужно будет обучать, это люди старшего возраста, которые не имеют большого опыта в Интернете. Поэтому мы решили отойти от стандартных онлайн-курсов и создать то, что будет понятно каждому – это образовательные сериалы. Мы решили, что создаем такой себе образовательный Netflix или MEGOGO”, – подчеркнула Ионан.

Как объяснил продюсер образовательных проектов Минцифры Виталий Спивачук, вместо уровней во время обучения будут сезоны, а вместо уроков – образовательные серии с участием экспертов и селебрити. Это актриса Ольга Сумская, телеведущая Надежда Матвеева, КВНщик, телеведущий и блогер Руслан Ханумак и телеведущая Мария Ефросинина.

“Та аудитория, на которую рассчитаны наши курсы, доверяет лидерам мнений, которых ежедневно наблюдают в ТВ-шоу, печатной прессе. Поэтому мы подумали, почему бы не объединить тот продукт, который делает государство, с людьми, которым доверяют. Это Ольга Сумская, Надежда Матвеева, Руслан Ханумак и Мария Ефросинина… Мы подумали, почему бы не использовать элементы из привычных телеформатов и принципы сериальности внутри курсов. Формат, на котором мы остановились, – это формат студии, в которую селебрити приглашают в гости экспертов и задают актуальные вопросы от украинцев”, – объяснил он.

Базовый курс будет делиться на три сезона (в соответствии с целевой аудиторией), и у каждого будет свой ведущий: Ольга Сумская, Надежда Матвеева, Руслан Ханумак.

Каждая серия курса будет в форме диалога звезды и эксперта и будет содержать обязательное тестирование. По завершении курса участники будут получать сертификат.

Спивачук уточнил, что “образовательные сериалы” можно будет смотреть на украинском, русском языках и языке жестов.

(На видео – с 45:00)