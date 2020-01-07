Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обвинила украинских военных в нарушении договоренностей об отводе вооружений на Донбассе, зафиксировав их в своих отчетах.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

В сообщении сказано, что в отчетах от 4 и 6 января миссия ОБСЕ предоставила информацию о нарушении украинской стороной Минских соглашений об отводе вооружений.

Удалось зафиксировать присутствие на линии разграничение зенитных ракетных комплексов 9К33 “Оса”.

В ответ украинская сторона СЦКК в прекращения огня отметила, что размещение указанной техники не подпадает под действие Минских соглашений по отводу вооружений.

“Согласно Минским договоренностям, отводу подлежат танки, артиллерия, РСЗО, тактические ракеты. Об отводе зенитных ракетных комплексов в договоренностях речь не идет”, – ответили в сообщении.